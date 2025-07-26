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27 июля на Чейз Стэдиум пройдет матч регулярного сезона МЛС, в котором Интер Майами встретится с Цинциннати. Поединок начнется в 02:15 по киевскому времени.

Интер Майами

Команда после прихода Месси, а за ним еще нескольких возрастных звезд из Барселоны, никак не может толком проявить себя. Вряд ли серьезно впечатлила победа в Кубке Лиг. Да, в прошлом сезоне это был лучший участник регулярного чемпионата, но награда за это, Supporters’ Shield, не особенно котируется в Северной Америке. Более того, считается плохой приметой. Вот и амбициозный проект из Флориды дебютное участие в плей-офф ограничил одним раундом, проиграв в стыках первому же сопернику.

Нынешний сезон, при Маскерано, складывается неплохо, но противоречиво. Тут и вылет в полуфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ, и выход в плей-офф клубного чемпионата мира - но с последующим разгромом от ПСЖ. В рамках МЛС побед хватает, особенно в последнее время, но при этом чередуются с редкими, но болезненными поражениями. Вот и в июле проиграли как раз нынешнему сопернику 0:3. Сейчас же придется обходиться без Месси и Альбы - их дисквалифицируют за отказ играть в матче всех звезд.

Цинциннати

Клуб в целом достаточно неплох. Именно она брала Supporters’ Shield на год раньше, чем Интер, да и в прошлом сезоне показала третий результат на Востоке, 59 очков. Вот только, как и Месси и компания, в плей-офф не задержались: уступили, максимально обидно, в первом раунде Нью-Йорк Сити. Там все решила серия пенальти после третьего поединка.

Не все получалось и в 2025-м году. В Кубке чемпионов КОНКАКАФ Тигрес, второму сопернику, уступили еще в марте. Был ряд неудачных отрезков в МЛС, но не длительных. Но в целом команда смотрится хорошо. И сейчас у нее пять побед в шести крайних матчей.

Статистика личных встреч

Упомянутые 3:0 стали третьей победой Цинциннати в четырех крайних очных поединках - но во Флориде в прошлый раз побеждали Месси и компания.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что подопечные Маскерано возьмут реванш за недавний разгром. Но уж точно клубы покажут зрелищный футбол - ждем тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,6).