Без Месси все грустно. Интер Майами расписал нулевую ничью с Цинциннати

В ночь на 27 июля в MLS состоялась игра между Интером Майами и Цинциннати.

Матч для «Интер Майами» начался с проблем еще до стартового свистка, ведь накануне MLS дисквалифицировала звездных игроков Лионеля Месси и Жорди Альбу на одну игру.

Отсутствие лидеров команды сказалось на качестве футбола, демонстрируемом домашней командой.

В итоге ни одна из команд не смогла отличиться. У «Интер Майами» было больше моментов, но они реальной угрозы не несли.

MLS. 27 июля

Интер Майами – Цинциннати – 0:0