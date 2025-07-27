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МЛС США
Интер Майами
27.07.2025 02:15 – FT 0 : 0
Цинциннати
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Major League Soccer
27 июля 2025, 04:42 | Обновлено 27 июля 2025, 08:11
669
1

Без Месси все грустно. Интер Майами расписал нулевую ничью с Цинциннати

Главная звезда клуба отбывала дисквалификацию

27 июля 2025, 04:42 | Обновлено 27 июля 2025, 08:11
669
1
Без Месси все грустно. Интер Майами расписал нулевую ничью с Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 27 июля в MLS состоялась игра между Интером Майами и Цинциннати.

Матч для «Интер Майами» начался с проблем еще до стартового свистка, ведь накануне MLS дисквалифицировала звездных игроков Лионеля Месси и Жорди Альбу на одну игру.

Отсутствие лидеров команды сказалось на качестве футбола, демонстрируемом домашней командой.

В итоге ни одна из команд не смогла отличиться. У «Интер Майами» было больше моментов, но они реальной угрозы не несли.

MLS. 27 июля

Интер Майами – Цинциннати – 0:0

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Интер Майами Цинциннати (MLS) Major League Soccer (MLS) Лионель Месси дисквалификация
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Saar
Яке сумно!?! Тиждень назад Цинцинаті розхерачели Маямі 3-0. В складі був Мессі і Суарес.
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