27.07.2025 02:15 – FT 0 : 0
Major League Soccer27 июля 2025, 04:42 | Обновлено 27 июля 2025, 08:11
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Без Месси все грустно. Интер Майами расписал нулевую ничью с Цинциннати
Главная звезда клуба отбывала дисквалификацию
27 июля 2025, 04:42 | Обновлено 27 июля 2025, 08:11
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В ночь на 27 июля в MLS состоялась игра между Интером Майами и Цинциннати.
Матч для «Интер Майами» начался с проблем еще до стартового свистка, ведь накануне MLS дисквалифицировала звездных игроков Лионеля Месси и Жорди Альбу на одну игру.
Отсутствие лидеров команды сказалось на качестве футбола, демонстрируемом домашней командой.
В итоге ни одна из команд не смогла отличиться. У «Интер Майами» было больше моментов, но они реальной угрозы не несли.
MLS. 27 июля
Интер Майами – Цинциннати – 0:0
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Яке сумно!?! Тиждень назад Цинцинаті розхерачели Маямі 3-0. В складі був Мессі і Суарес.
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