Синнер – номер один с наибольшим процентом побед в истории ATP-тура

Лидер мирового рейтинга ATP Янник Синнер провел на вершине уже 59 недель и, судя по всему, сохранит этот статус в ближайшие несколько месяцев.

Итальянский теннисист не только возглавляет мировой теннисный Тур, но и демонстрирует лучший процент побед среди всех, кто когда-либо занимал первую строчку рейтинга.

С тех пор как чемпион Уимблдона 2025 стал первой ракеткой мира в июне 2024 года, его процент побед составляет 91,9%. Это уже на одну тысячную больше, чем у Бьорна Борга (91,89%) – исторического лидера по этому показателю.

Далее в списке следуют Джимми Коннорс (89,69%) и Иван Лендл (89,39%). Показатель Янника Синнера также выше, чем у Роджера Федерера (88,5%), Новака Джоковича (86,1%), Рафаэля Надаля (85,9%) и Карлоса Алькараса (78,6%).

Winning percentage while ranked world number #1 in tennis :



Roger Federer - 88.5%

Novak Djokovic - 86.1%

Rafael Nadal - 85.9%

Carlos Alcaraz - 78.6%



Jannik Sinner - 91.9%



Greatness is unparalleled. 🇮🇹 pic.twitter.com/0rOMpbHlJn