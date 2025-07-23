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  4. Синнер – номер один с наибольшим процентом побед в истории ATP-тура
ATP
23 июля 2025, 16:24 | Обновлено 23 июля 2025, 16:25
73
1

Синнер – номер один с наибольшим процентом побед в истории ATP-тура

Процент побед итальянского теннисиста составляет 91,9%

23 июля 2025, 16:24 | Обновлено 23 июля 2025, 16:25
73
1
Синнер – номер один с наибольшим процентом побед в истории ATP-тура
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Лидер мирового рейтинга ATP Янник Синнер провел на вершине уже 59 недель и, судя по всему, сохранит этот статус в ближайшие несколько месяцев.

Итальянский теннисист не только возглавляет мировой теннисный Тур, но и демонстрирует лучший процент побед среди всех, кто когда-либо занимал первую строчку рейтинга.

С тех пор как чемпион Уимблдона 2025 стал первой ракеткой мира в июне 2024 года, его процент побед составляет 91,9%. Это уже на одну тысячную больше, чем у Бьорна Борга (91,89%) – исторического лидера по этому показателю.

Далее в списке следуют Джимми Коннорс (89,69%) и Иван Лендл (89,39%). Показатель Янника Синнера также выше, чем у Роджера Федерера (88,5%), Новака Джоковича (86,1%), Рафаэля Надаля (85,9%) и Карлоса Алькараса (78,6%).

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Янник Синнер рейтинг ATP статистика Бьорн Борг Иван Лендл Джимми Коннорс Роджер Федерер Новак Джокович Рафаэль Надаль Карлос Алькарас (теннисист)
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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