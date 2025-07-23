Синнер – номер один с наибольшим процентом побед в истории ATP-тура
Процент побед итальянского теннисиста составляет 91,9%
Лидер мирового рейтинга ATP Янник Синнер провел на вершине уже 59 недель и, судя по всему, сохранит этот статус в ближайшие несколько месяцев.
Итальянский теннисист не только возглавляет мировой теннисный Тур, но и демонстрирует лучший процент побед среди всех, кто когда-либо занимал первую строчку рейтинга.
С тех пор как чемпион Уимблдона 2025 стал первой ракеткой мира в июне 2024 года, его процент побед составляет 91,9%. Это уже на одну тысячную больше, чем у Бьорна Борга (91,89%) – исторического лидера по этому показателю.
Далее в списке следуют Джимми Коннорс (89,69%) и Иван Лендл (89,39%). Показатель Янника Синнера также выше, чем у Роджера Федерера (88,5%), Новака Джоковича (86,1%), Рафаэля Надаля (85,9%) и Карлоса Алькараса (78,6%).
Winning percentage while ranked world number #1 in tennis :— Massimo (@mxss1mo) July 22, 2025
Roger Federer - 88.5%
Novak Djokovic - 86.1%
Rafael Nadal - 85.9%
Carlos Alcaraz - 78.6%
Jannik Sinner - 91.9%
Greatness is unparalleled. 🇮🇹 pic.twitter.com/0rOMpbHlJn
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