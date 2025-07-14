Рекорды и достижения, которые покорились Синнеру на Уимблдоне-2025
13 июля Янник переиграл Карлоса Алькараса в финале травяного мейджора в Лондоне
13 июля итальянский теннисист Янник Синнер переиграл Карлоса Алькараса из Испании в финале Уимблдонского турнира 2025.
Лидер мирового рейтинга одолела соперница со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 за 3 часа и 6 минут. Это была 13-я встреча Синнера и Алькараса, итальянец одержал пятую победу на уровне Тура.
Синнер впервые в карьере завоевал трофей Уимблдона. Всего у Янника теперь четыре титула на Grand Slam.
Sport.ua собрал самые интересные рекорды и достижения, которые покорились Синнеру на Уимблдоне-2025!
- 1. Синнер стал первым игроком в истории, который провел 100-й матч в финале турнира Grand Slam.
Янник повысил планку, став первым таким теннисистом с трофеем мейджора.
- 2. Синнер стал первым итальянцем, который выиграл одиночные трофеи Grand Slam на двух разных покрытиях.
Также Янник стал первым итальянцем, который взял одиночный Уимблдон.
- 3. Синнер – один из пяти игроков в возрасте 23 лет и младше в Открытой эре, которые одновременно является действующим чемпионом трех турниров Grand Slam.
Ранее это достижение покорилось Джимми Коннорсу, Питу Сампрасу, Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю.
- 4. Синнер – первый игрок, родившийся после 1990 года, которому удалось победить нескольких действующих чемпионов Grand Slam на пути к трофею.
На Уимблдоне-2025 Янник одолел Новака Джоковича и Карлоса Алькараса.
- 5. Синнер одержал 81 победу в 100 матчах Grand Slam – второй лучший показатель в Открытой эре.
Большее количество викторий только у Рафаэля Надаля – 86.
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