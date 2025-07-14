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Уимблдон
14 июля 2025, 06:02 |
209
0

Рекорды и достижения, которые покорились Синнеру на Уимблдоне-2025

13 июля Янник переиграл Карлоса Алькараса в финале травяного мейджора в Лондоне

14 июля 2025, 06:02 |
209
0
Рекорды и достижения, которые покорились Синнеру на Уимблдоне-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

13 июля итальянский теннисист Янник Синнер переиграл Карлоса Алькараса из Испании в финале Уимблдонского турнира 2025.

Лидер мирового рейтинга одолела соперница со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 за 3 часа и 6 минут. Это была 13-я встреча Синнера и Алькараса, итальянец одержал пятую победу на уровне Тура.

Синнер впервые в карьере завоевал трофей Уимблдона. Всего у Янника теперь четыре титула на Grand Slam.

Sport.ua собрал самые интересные рекорды и достижения, которые покорились Синнеру на Уимблдоне-2025!

  • 1. Синнер стал первым игроком в истории, который провел 100-й матч в финале турнира Grand Slam.

Янник повысил планку, став первым таким теннисистом с трофеем мейджора.

  • 2. Синнер стал первым итальянцем, который выиграл одиночные трофеи Grand Slam на двух разных покрытиях.

Также Янник стал первым итальянцем, который взял одиночный Уимблдон.

  • 3. Синнер – один из пяти игроков в возрасте 23 лет и младше в Открытой эре, которые одновременно является действующим чемпионом трех турниров Grand Slam.

Ранее это достижение покорилось Джимми Коннорсу, Питу Сампрасу, Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю.

  • 4. Синнер – первый игрок, родившийся после 1990 года, которому удалось победить нескольких действующих чемпионов Grand Slam на пути к трофею.

На Уимблдоне-2025 Янник одолел Новака Джоковича и Карлоса Алькараса.

  • 5. Синнер одержал 81 победу в 100 матчах Grand Slam – второй лучший показатель в Открытой эре.

Большее количество викторий только у Рафаэля Надаля – 86.

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Янник Синнер Уимблдон-2025 рекорд статистика
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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