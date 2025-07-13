Битва топов: Синнер свергнул Алькараса с престола, завоевав титул Уимблдона
Янник в четырех сетах одолел Карлоса в решающем поединке травяного мейджора в Лондоне
Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) завоевал трофей Уимблдонского турнира 2025!
В финале итальянец в четырех сетах с камбеком переиграл вторую ракетку мира Карлоса Алькараса из Испании.
Уимблдон-2025. Финал
Янник Синнер (Италия) [1] – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 4:6, 6:4, 6:4, 6:4
В первой партии Янник первым сделал брейк и повел 4:2, но отдал четыре гейма подряд. После проигранного сета в трех последующих Янник ни разу не отдал свою подачу.
Это была 13-я встреча соперников на уровне Тура. Итальянец одержал пятую победу (при восьми поражениях), в частности первую с 2023 года. Теннисисты провели второе очное противостояние в финалах Grand Slam. 8 июня Карлитос в пятисетовом триллере вырвал титул Ролан Гаррос.
Синнер впервые в карьере выиграл трофей Уимблдона. Алькарас не сумел защитить титул британского слэма. Он становился чемпионом в Лондоне в 2023 и 2024 годах. Также испанец впервые потерпел поражение в решающих поединках на GS.
Всего на счету Янника теперь четыре трофея на мейджорах. Ранее он выиграл Australian Opem 2024, 2025 и US Open 2024.
Синнер выиграл 20-й титул на уровне Тура. Янник стал первым итальянцем, который стал чемпионом в одиночном разряде Уимблдона.
Путь Синнера к трофею Уимблдона-2025:
- 1/64 финала: Янник Синнер [1] – Люка Нарди – 6:4, 6:3, 6:0
- 1/32 финала: 6:1, 6:1, 6:3 Янник Синнер [1] – Александар Вукич –
- 1/16 финала: 6:1, 6:3, 6:1 Янник Синнер [1] – Педро Мартинес –
- 1/8 финала: 3:6, 5:7, 2:2, RET., Димитров Янник Синнер [1] – Григор Димитров [19] –
- 1/4 финала: 7:6 (7:2), 6:4, 6:4 Янник Синнер [1] – Бен Шелтон [10] –
- 1/2 финала: 6:3, 6:3, 6:4 Янник Синнер [1] – Новак Джокович [6] –
- Финал: Янник Синнер [1] – Карлос Алькарас [2] – 4:6, 6:4, 6:4, 6:4
Jannik Sinner is a Wimbledon champion 🇮🇹— Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025
The world No.1 defeats Carlos Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 to win the 2025 Gentlemen's Singles Trophy 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/UMnwV4Fw78
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Не зовсім зеркальне відображення фіналу в Парижі, але теж камбек, і його результат вже історія. Насправді Яннік має бути більш ніж задоволений реваншем - тут тобі і "помста" принциповому супернику на його коронному покритті, і відчутне домінування в заключних трьох сетах за грою, якого в Карлітоса на РГ не було й близько.
Вважаю, добре, що Сіннер сьогодні переміг. Не дуже добре для іспанців, але для інтриги, для історії, для тенісу? Для спорту загалом? Це найкраще, що сьогодні могло статися. І найкраще, що могло статися для мами переможця - бо якби Яннік і сьогодні програв, її в бокс на фінали мейджорів точно більше би не пустили))