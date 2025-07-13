Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Битва топов: Синнер свергнул Алькараса с престола, завоевав титул Уимблдона
Уимблдон
13 июля 2025, 21:25 | Обновлено 13 июля 2025, 21:47
1727
11

Битва топов: Синнер свергнул Алькараса с престола, завоевав титул Уимблдона

Янник в четырех сетах одолел Карлоса в решающем поединке травяного мейджора в Лондоне

13 июля 2025, 21:25 | Обновлено 13 июля 2025, 21:47
1727
11
Битва топов: Синнер свергнул Алькараса с престола, завоевав титул Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) завоевал трофей Уимблдонского турнира 2025!

В финале итальянец в четырех сетах с камбеком переиграл вторую ракетку мира Карлоса Алькараса из Испании.

Уимблдон-2025. Финал

Янник Синнер (Италия) [1] – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 4:6, 6:4, 6:4, 6:4

В первой партии Янник первым сделал брейк и повел 4:2, но отдал четыре гейма подряд. После проигранного сета в трех последующих Янник ни разу не отдал свою подачу.

Это была 13-я встреча соперников на уровне Тура. Итальянец одержал пятую победу (при восьми поражениях), в частности первую с 2023 года. Теннисисты провели второе очное противостояние в финалах Grand Slam. 8 июня Карлитос в пятисетовом триллере вырвал титул Ролан Гаррос.

Синнер впервые в карьере выиграл трофей Уимблдона. Алькарас не сумел защитить титул британского слэма. Он становился чемпионом в Лондоне в 2023 и 2024 годах. Также испанец впервые потерпел поражение в решающих поединках на GS.

Всего на счету Янника теперь четыре трофея на мейджорах. Ранее он выиграл Australian Opem 2024, 2025 и US Open 2024.

Синнер выиграл 20-й титул на уровне Тура. Янник стал первым итальянцем, который стал чемпионом в одиночном разряде Уимблдона.

Путь Синнера к трофею Уимблдона-2025:

  • 1/64 финала: Янник Синнер [1] – Люка Нарди – 6:4, 6:3, 6:0
  • 1/32 финала: Янник Синнер [1] – Александар Вукич – 6:1, 6:1, 6:3
  • 1/16 финала: Янник Синнер [1] – Педро Мартинес – 6:1, 6:3, 6:1
  • 1/8 финала: Янник Синнер [1] – Григор Димитров [19] – 3:6, 5:7, 2:2, RET., Димитров
  • 1/4 финала: Янник Синнер [1] – Бен Шелтон [10] – 7:6 (7:2), 6:4, 6:4
  • 1/2 финала: Янник Синнер [1] – Новак Джокович [6] – 6:3, 6:3, 6:4
  • Финал: Янник Синнер [1] – Карлос Алькарас [2] – 4:6, 6:4, 6:4, 6:4
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
ФОТО. Синнер убрал с корта пробку от шампанского в финале Уимблдона-2025
ВИДЕО. Принц и принцесса Уэльские с детьми пришли на финал Уимблдона
Историческая планка. Украинская теннисистка проиграла финал Уимблдона U-14
Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: в английском топ-клубе сходят с ума от Забарного
Футбол | 13 июля 2025, 12:56 6
Источник: в английском топ-клубе сходят с ума от Забарного
Источник: в английском топ-клубе сходят с ума от Забарного

Илью все еще хочет подписать Ньюкасл

Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 12 июля 2025, 22:41 0
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа

19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок

Ястремская получила 2-й номер посева в Гамбурге и узнала первую соперницу
Теннис | 13.07.2025, 20:19
Ястремская получила 2-й номер посева в Гамбурге и узнала первую соперницу
Ястремская получила 2-й номер посева в Гамбурге и узнала первую соперницу
Луис ЭНРИКЕ: «Сейчас он лучший тренер в футболе, а вы его уничтожаете»
Футбол | 12.07.2025, 20:42
Луис ЭНРИКЕ: «Сейчас он лучший тренер в футболе, а вы его уничтожаете»
Луис ЭНРИКЕ: «Сейчас он лучший тренер в футболе, а вы его уничтожаете»
Динамо отправит в аренду сына легенды клуба
Футбол | 12.07.2025, 20:55
Динамо отправит в аренду сына легенды клуба
Динамо отправит в аренду сына легенды клуба
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pol-55
Сіннер сьогодні просто на висоті.P.S.Руді люди нестандартні.
Ответить
+1
Vadym Shcherban
Проблема Алькараса, що він не відчув сьогодні, що КОЖЕН м'яч має вагу. Там де був шанс вчіпитися, то він просто про...бав. А-ля Ролан гарос не вийшло ...
Ответить
+1
introvert
Неймовірно швидко і вдало Сіннеру з його командою вдалося перелаштувати свою гру під траву. З короля задньої лінії за якийсь місяць став майже сіточником. Хоча якщо врахувати присутність в його ТШ таких зубрів як Кехілл, подив швидко зникає.
Не зовсім зеркальне відображення фіналу в Парижі, але теж камбек, і його результат вже історія. Насправді Яннік має бути більш ніж задоволений реваншем - тут тобі і "помста" принциповому супернику на його коронному покритті, і відчутне домінування в заключних трьох сетах за грою, якого в Карлітоса на РГ не було й близько.  
Вважаю, добре, що Сіннер сьогодні переміг. Не дуже добре для іспанців, але для інтриги, для історії, для тенісу? Для спорту загалом? Це найкраще, що сьогодні могло статися. І найкраще, що могло статися для мами переможця - бо якби Яннік і сьогодні програв, її в бокс на фінали мейджорів точно більше би не пустили))
Ответить
+1
Друг ФальКА
💔На жаль, народний улюбленець програв. Вечір із присмаком розчарування😢 Хто ж тепер зможе зупинить Сіннера? Ми ж гірники, за іспанця, бо в нас і колір спільний оранжево-апельсиновий 🧡⚒️🇪🇸🍊 А італійці, в них же адзуррі🔵 прізвище (блакитні), це більше до динамівців. Тому якщо тобі, друже Фалько, сподобалось, вітаю! 🏆 😊
Ответить
0
Falko
Чекаю, хто першим почне про допінг. Учора натяків уже дочекався.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Vlad Holl
Неймовірний теніс ! Вболівав за Сіннера і він не підвів. Карлос по зрівнянню з РГ був важкуватий , а Янік видав супер матч. 
Ответить
0
Умник
Браво. Поздравляю
Ответить
0
Александр Шевченко
Допинговая чмоня, которая должна как Мудрик сидеть без спорта больших достижений, выигрывает Уимблдон. Очередное доказательство того, что правила не для всех, есть те кто рожей не вышел, как наш Мишаня, а есть эта чмоня немецко-австрийская спустившаяся с Альп 
Ответить
-1
.gamliy
Такого відвертого вболівання, за одного з тенісистів.... Фу... Зінченко не родичка Сінера, чи просто хоче в Монте- Карло) Вчергове переконуюсь - Сетанта Дно! 
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина стартовала в квалификации Евроволея с драматической победы
Украина стартовала в квалификации Евроволея с драматической победы
11.07.2025, 21:21 7
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА выбросил клуб АПЛ из Лиги Европы
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА выбросил клуб АПЛ из Лиги Европы
11.07.2025, 18:58 9
Футбол
Клубный рейтинг УЕФА: лидирует Реал, где Шахтер и Динамо
Клубный рейтинг УЕФА: лидирует Реал, где Шахтер и Динамо
12.07.2025, 17:58 16
Футбол
Обновлен рейтинг Золотого мяча после того, как ПСЖ разгромил Реал на КЧМ
Обновлен рейтинг Золотого мяча после того, как ПСЖ разгромил Реал на КЧМ
12.07.2025, 06:13 3
Футбол
Реал продает Винисиуса. Названа сумма потенциального трансфера
Реал продает Винисиуса. Названа сумма потенциального трансфера
12.07.2025, 10:01 3
Футбол
Аль-Шейх готовит самый большой бой в истории. Там будет экс-соперник Усика
Аль-Шейх готовит самый большой бой в истории. Там будет экс-соперник Усика
12.07.2025, 01:25 6
Бокс
Известно, сколько заработала Свентек за трофей Уимблдона-2025
Известно, сколько заработала Свентек за трофей Уимблдона-2025
12.07.2025, 20:05 2
Теннис
Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»
Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»
13.07.2025, 09:25 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем