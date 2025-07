Битва топов: Синнер свергнул Алькараса с престола, завоевав титул Уимблдона

Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) завоевал трофей Уимблдонского турнира 2025!

В финале итальянец в четырех сетах с камбеком переиграл вторую ракетку мира Карлоса Алькараса из Испании.

Уимблдон-2025. Финал

Янник Синнер (Италия) [1] – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 4:6, 6:4, 6:4, 6:4

В первой партии Янник первым сделал брейк и повел 4:2, но отдал четыре гейма подряд. После проигранного сета в трех последующих Янник ни разу не отдал свою подачу.

Это была 13-я встреча соперников на уровне Тура. Итальянец одержал пятую победу (при восьми поражениях), в частности первую с 2023 года. Теннисисты провели второе очное противостояние в финалах Grand Slam. 8 июня Карлитос в пятисетовом триллере вырвал титул Ролан Гаррос.

Синнер впервые в карьере выиграл трофей Уимблдона. Алькарас не сумел защитить титул британского слэма. Он становился чемпионом в Лондоне в 2023 и 2024 годах. Также испанец впервые потерпел поражение в решающих поединках на GS.

Всего на счету Янника теперь четыре трофея на мейджорах. Ранее он выиграл Australian Opem 2024, 2025 и US Open 2024.

Синнер выиграл 20-й титул на уровне Тура. Янник стал первым итальянцем, который стал чемпионом в одиночном разряде Уимблдона.

Путь Синнера к трофею Уимблдона-2025:

Jannik Sinner is a Wimbledon champion 🇮🇹



The world No.1 defeats Carlos Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 to win the 2025 Gentlemen's Singles Trophy 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/UMnwV4Fw78