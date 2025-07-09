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Уимблдон
09 июля 2025, 19:53 | Обновлено 09 июля 2025, 20:00
155
1

Синнер одолел Шелтона и стал третьим полуфиналистом Уимблдона-2025

Итальянский теннисист в трех сетах переиграл 22-летнего американца

09 июля 2025, 19:53 | Обновлено 09 июля 2025, 20:00
155
1
Синнер одолел Шелтона и стал третьим полуфиналистом Уимблдона-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист и первая ракетка мира Янник Синнер вышел в полуфинал Уимблдонского турнира 2025.

В четвертьфинале итальянец в трех сетах переиграл 22-летнего американца Бена Шелтона (АТР 10) за 2 часа и 21 минуту.

Уимблдон-2025. Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия) [1] – Бен Шелтон (США) [10] – 7:6 (7:2), 6:4, 6:4

Это была седьмая встреча соперников и шестая подряд виктория итальянского теннисиста.

Для Синнера это седьмой полуфинал на турнирах Большого шлема и второй на Уимблдоне, а также 45-я победа в карьере над топ-10.

Следующим соперником первой ракетки мира будет победитель противостояния Флавио Коболли (Италия, ATP 24) – Новак Джокович (Сербия, ATP 6).

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Уимблдон-2025 Янник Синнер Бен Шелтон
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Saar
Красава Сіннер! Кайф дивитись за його грою!
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