Долгожданная битва. Определена первая пара 1/2 финала Уимблдона у мужчин
Фавориты из нижней части сетки Тейлор Фритц и Карлос Алькарас сойдутся в очном противостоянии
8 июля состоялись матчи 1/4 финала в нижней части сетки мужского одиночного разряда Уимблдонского турнира 2025.
Американский теннисист Тейлор Фритц в четырех сетах выбил «нейтрального» россиянина Карена Хачанов.
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Фритц пробился в свой первый полуфинал на Уимблдоне и во второй на турнирах Grand Slam. Свой первый полуфинальный поединок на мейджорах он провел в 2024 году на US Open.
Испанская звезда тенниса Карлос Алькарас разгромил Кэмерона Норри в трех партиях.
Карлитос проведет третий матч 1/2 финала на травяном слэме подряд. В 2023 и 2024 годах он брал трофеи в Лондоне. Всего же для Алькараса это будет восьмой полуфинал на GS.
Ранее Фритц и Алькарас играли между собой дважды и всего раз на уровне Тура – счет 2:0 в пользу Карлоса. В 2023 году испанец одолел соперника в четвертьфинале Мастерса в Майами, а в 2024 справился с ним на Кубке Лейвера.
9 июля на Уимблдоне пройдут встречи 1/4 финала в верхней части сетки: Янник Синнер – Бен Шелтон, Флавио Коболли – Новак Джокович.
Уимблдон-2025. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
09.07, 16:30. Янник Синнер [1] – Бен Шелтон [10]
09.07, 17:00. Флавио Коболли [22] – Новак Джокович [6]
Нижняя часть сетки
08.07, 15:00. Тейлор Фритц [5] – Карен Хачанов [17] – 6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4)
08.07, 19:00. Кэмерон Норри – Карлос Алькарас [2] – 2:6, 3:6, 3:6
Сетка плей-офф
Инфографика
Видеообзор матча Кэмерон Норри – Карлос Алькарас
Видеообзор матча Тейлор Фритц – Карен Хачанов
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