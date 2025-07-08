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Уимблдон
08 июля 2025, 20:57 | Обновлено 08 июля 2025, 21:08
183
0

Алькарас размазал британца и вышел в третий полуфинал Уимблдона подряд

Карлос в трех сетах уверенно переиграл Кэмерона Норри и продолжает защиту титула

08 июля 2025, 20:57 | Обновлено 08 июля 2025, 21:08
183
0
Алькарас размазал британца и вышел в третий полуфинал Уимблдона подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист и вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Карлос Алькарас из Испании вышла в полуфинал Уимблдонского турнира 2025.

В четвертьфинале испанец в трех сетах переиграл представителя Великобритании Кэмерона Норри (АТР 61) за 1 час и 41 минуту.

Уимблдон-2025. 1/4 финала

Кэмерон Норри (Великобритания) – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 2:6, 3:6, 3:6

Это была седьмая встреча соперников. Карлитос выиграл пятое очное противостояние.

Следующим соперником Карлоса будет пятый сеяный Тейлор Фритц, который в своем четвертьфинальном поединке выбил Карена Хачанова.

Алькарас пробился в восьмой полуфинал Grand Slam в карьере и третий на Уимблдоне (подряд). В 2023 и 2024 годах он взял трофеи на травяном мейджоре. Карлос одержал 19-ю победу подряд на британском слэме подряд.

Винстрик испанской звезды составляет 23 матча. Карлос до Уимблдона выиграл титулы Мастерса в Риме, Ролан Гаррос и пятисотника в Лондоне.

22-летний Карлос – третий самый молодой игрок, которому удалось трижды подряд выйти в полуфинал Уимблдона после Бьерна Борга и Рафаэля Надаля. Также Алькарас стал вторым испанцем, на счету которого не менее трех полуфиналов на мейджоре в Лондоне – у Надаля их восемь.

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Карлос Алькарас (теннисист) Кэмерон Норри Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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