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Уимблдон
01 июля 2025, 17:05 | Обновлено 01 июля 2025, 17:08
273
0

Синнер успешно стартовал на Уимблдоне, повесив баранку первому сопернику

Янник в трех сетах уверенно одолел Луку Нарди в 1/64 финала мейджора в Великобритании

01 июля 2025, 17:05 | Обновлено 01 июля 2025, 17:08
273
0
Синнер успешно стартовал на Уимблдоне, повесив баранку первому сопернику
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первая ракетка мира Янник Синнер (Италия) выиграл стартовый матч на Уимблдонском турнире 2025.

В 1/64 финала итальянец в трех сетах переиграл своего соотечественника Луку Нарди (АТР 95) за 1 час и 49 минут.

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Лука Нарди (Италия) – 6:4, 6:3, 6:0

Это была первая встреча соперников.

Во втором круге Синнер поборется против представителя Австралии Александара Вукича (АТР 93).

Синнер в шестой раз выступает на Уимблдоне и в четвертый раз подряд преодолел первый раунд. Его лучшим результатом на травяном мейджоре является полуфинал, до которого он добрался в 2023 году.

Янник в 11-й раз в карьере выиграл сет со счетом 6:0 на турнире Grand Slam и впервые на Уимблдоне.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Лука Нарди Янник Синнер Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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