Синнер успешно стартовал на Уимблдоне, повесив баранку первому сопернику
Янник в трех сетах уверенно одолел Луку Нарди в 1/64 финала мейджора в Великобритании
Первая ракетка мира Янник Синнер (Италия) выиграл стартовый матч на Уимблдонском турнире 2025.
В 1/64 финала итальянец в трех сетах переиграл своего соотечественника Луку Нарди (АТР 95) за 1 час и 49 минут.
Уимблдон-2025. 1/64 финала
Янник Синнер (Италия) [1] – Лука Нарди (Италия) – 6:4, 6:3, 6:0
Это была первая встреча соперников.
Во втором круге Синнер поборется против представителя Австралии Александара Вукича (АТР 93).
Синнер в шестой раз выступает на Уимблдоне и в четвертый раз подряд преодолел первый раунд. Его лучшим результатом на травяном мейджоре является полуфинал, до которого он добрался в 2023 году.
Янник в 11-й раз в карьере выиграл сет со счетом 6:0 на турнире Grand Slam и впервые на Уимблдоне.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дон Чарльз – о первом бое с Усиком
Во втором раунде травяного мейджора Элина сыграет против Александры Саснович