Синнер легко вышел в 4-й раунд Уимблдона. Янник еще ни разу не отдал подачу

Итальянский теннисист и первая ракетка мира Янник Синнер вышел в четвертый раунд Уимблдонского турнира 2025.

В третьем круге итальянец в трех сетах легко обыграл представителя Испании Педро Мартинеса (АТР 52) за 1 час и 55 минут.

Уимблдон-2025. 1/16 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Педро Мартинес (Испания) – 6:1, 6:3, 6:1

Это была вторая встреча соперников. В 2022 году Янник обыграл испанца на старте Мастерса в Риме.

Синнер, помимо Мартинеса, на Уимблдоне-2025 также уже одолел Люку Нарди и Александера Вукича. Все три поединка итальянец выиграл в трех сетах и еще ни разу не отдал свою подачу.

Янник четвертый год подряд дошел до 1/8 финала Уимблдона. Его лучшим результатом на слэме в Лондоне является полуфинал в 2023 году.

Следующим соперником первой ракетки мира будет либо Григор Димитров, либо Себастьян Офнер.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine