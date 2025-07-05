Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Синнер легко вышел в 4-й раунд Уимблдона. Янник еще ни разу не отдал подачу
Уимблдон
05 июля 2025, 17:50 | Обновлено 05 июля 2025, 17:53
127
0

Синнер легко вышел в 4-й раунд Уимблдона. Янник еще ни разу не отдал подачу

В 1/16 финала лидер мирового рейтинга разгромил Педро Мартинеса

05 июля 2025, 17:50 | Обновлено 05 июля 2025, 17:53
127
0
Синнер легко вышел в 4-й раунд Уимблдона. Янник еще ни разу не отдал подачу
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист и первая ракетка мира Янник Синнер вышел в четвертый раунд Уимблдонского турнира 2025.

В третьем круге итальянец в трех сетах легко обыграл представителя Испании Педро Мартинеса (АТР 52) за 1 час и 55 минут.

Уимблдон-2025. 1/16 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Педро Мартинес (Испания) – 6:1, 6:3, 6:1

Это была вторая встреча соперников. В 2022 году Янник обыграл испанца на старте Мастерса в Риме.

Синнер, помимо Мартинеса, на Уимблдоне-2025 также уже одолел Люку Нарди и Александера Вукича. Все три поединка итальянец выиграл в трех сетах и еще ни разу не отдал свою подачу.

Янник четвертый год подряд дошел до 1/8 финала Уимблдона. Его лучшим результатом на слэме в Лондоне является полуфинал в 2023 году.

Следующим соперником первой ракетки мира будет либо Григор Димитров, либо Себастьян Офнер.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
ФРИТЦ: «Я обожаю говорить о теннисе и аналитике – может, даже слишком»
Чемпионка Уимблдона-2022 покинула мейджор на стадии 1/16 финала
Ястремская проиграла испанке и не сумела выйти в 1/8 финала Уимблдона-2025
Янник Синнер Педро Мартинес (теннисист) Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер дебютанта УПЛ: «Паники у нас нет, мы знаем, куда попали»
Футбол | 05 июля 2025, 11:22 5
Тренер дебютанта УПЛ: «Паники у нас нет, мы знаем, куда попали»
Тренер дебютанта УПЛ: «Паники у нас нет, мы знаем, куда попали»

Наставник «Кудровки» Василий Баранов дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua

Матч Ястремской в 1/16 финала Уимблдона прерван. Даяне нужен камбек
Теннис | 05 июля 2025, 13:59 0
Матч Ястремской в 1/16 финала Уимблдона прерван. Даяне нужен камбек
Матч Ястремской в 1/16 финала Уимблдона прерван. Даяне нужен камбек

5 июля украинка вышла играть против Джессики Бузас Манейро и отдала первый сет

Хаби АЛОНСО: «Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала»
Футбол | 05.07.2025, 08:14
Хаби АЛОНСО: «Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала»
Хаби АЛОНСО: «Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала»
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 05.07.2025, 05:23
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который победит Усика
Бокс | 05.07.2025, 09:24
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который победит Усика
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который победит Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Туран указал на дверь 3 игрокам Шахтера. 2 из них играли за сборную Украины
Туран указал на дверь 3 игрокам Шахтера. 2 из них играли за сборную Украины
04.07.2025, 12:05 6
Футбол
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
04.07.2025, 07:41 16
Футбол
Мегатрансфер. Арсенал готовит обмен Зинченко на звезду мирового футбола
Мегатрансфер. Арсенал готовит обмен Зинченко на звезду мирового футбола
04.07.2025, 07:27 2
Футбол
Свитолина не сумела одолеть 23-ю ракетку в 3-м раунде и покинула Уимблдон
Свитолина не сумела одолеть 23-ю ракетку в 3-м раунде и покинула Уимблдон
04.07.2025, 21:33 50
Теннис
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
04.07.2025, 08:18 8
Футбол
В команде Усика назвали более важный бой, чем трилогия с Фьюри
В команде Усика назвали более важный бой, чем трилогия с Фьюри
03.07.2025, 21:48
Бокс
БАКОЛЕ: «Дюбуа никогда не остановит Усика, это сделает только один боксер»
БАКОЛЕ: «Дюбуа никогда не остановит Усика, это сделает только один боксер»
05.07.2025, 06:28 3
Бокс
Почтили память Диогу Жоты. Неожиданный разгром в игре Испании с Португалией
Почтили память Диогу Жоты. Неожиданный разгром в игре Испании с Португалией
03.07.2025, 23:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем