Синнер легко вышел в 4-й раунд Уимблдона. Янник еще ни разу не отдал подачу
В 1/16 финала лидер мирового рейтинга разгромил Педро Мартинеса
Итальянский теннисист и первая ракетка мира Янник Синнер вышел в четвертый раунд Уимблдонского турнира 2025.
В третьем круге итальянец в трех сетах легко обыграл представителя Испании Педро Мартинеса (АТР 52) за 1 час и 55 минут.
Уимблдон-2025. 1/16 финала
Янник Синнер (Италия) [1] – Педро Мартинес (Испания) – 6:1, 6:3, 6:1
Это была вторая встреча соперников. В 2022 году Янник обыграл испанца на старте Мастерса в Риме.
Синнер, помимо Мартинеса, на Уимблдоне-2025 также уже одолел Люку Нарди и Александера Вукича. Все три поединка итальянец выиграл в трех сетах и еще ни разу не отдал свою подачу.
Янник четвертый год подряд дошел до 1/8 финала Уимблдона. Его лучшим результатом на слэме в Лондоне является полуфинал в 2023 году.
Следующим соперником первой ракетки мира будет либо Григор Димитров, либо Себастьян Офнер.
Just world No.1 things.#Wimbledon | @janniksin pic.twitter.com/AESKWtc0Of— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2025
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