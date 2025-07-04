Синнер разгромил Вукича и вышел в третий раунд Уимблдона-2025

Первая ракетка мира Янник Синнер (Италия) вышел в третий раунд Уимблдонского турнира 2025.

В 1/32 финала итальянец в трех сетах разгромил австралийского теннисиста Александра Вукича (АТР 93) за 1 час и 41 минуту. За весь матч Янник отдал сопернику лишь пять геймов и оформил 12 эйсов, даже не позволив зацепиться за игру.

Уимблдон-2025. 1/32 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Александр Вукич (Австралия) – 6:1, 6:1, 6:3

Синнер четвертый год подряд пробился в третий круг Уимблдона. Он стремится выиграть четвертый мейджор в карьере и первый после Открытого чемпионата Австралии в этом сезоне.

В третьем раунде итальянский теннисист сыграет с представителя Испании Педро Мартинесом (АТР 52).