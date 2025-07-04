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Уимблдон
04 июля 2025, 03:15 | Обновлено 04 июля 2025, 04:08
35
0

Синнер разгромил Вукича и вышел в третий раунд Уимблдона-2025

Итальянец в трех сетах переиграл австралийского теннисиста

04 июля 2025, 03:15 | Обновлено 04 июля 2025, 04:08
35
0
Синнер разгромил Вукича и вышел в третий раунд Уимблдона-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первая ракетка мира Янник Синнер (Италия) вышел в третий раунд Уимблдонского турнира 2025.

В 1/32 финала итальянец в трех сетах разгромил австралийского теннисиста Александра Вукича (АТР 93) за 1 час и 41 минуту. За весь матч Янник отдал сопернику лишь пять геймов и оформил 12 эйсов, даже не позволив зацепиться за игру.

Уимблдон-2025. 1/32 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Александр Вукич (Австралия) – 6:1, 6:1, 6:3

Синнер четвертый год подряд пробился в третий круг Уимблдона. Он стремится выиграть четвертый мейджор в карьере и первый после Открытого чемпионата Австралии в этом сезоне.

В третьем раунде итальянский теннисист сыграет с представителя Испании Педро Мартинесом (АТР 52).

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Уимблдон-2025 Янник Синнер Александар Вукич
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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