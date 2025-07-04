Синнер разгромил Вукича и вышел в третий раунд Уимблдона-2025
Итальянец в трех сетах переиграл австралийского теннисиста
Первая ракетка мира Янник Синнер (Италия) вышел в третий раунд Уимблдонского турнира 2025.
В 1/32 финала итальянец в трех сетах разгромил австралийского теннисиста Александра Вукича (АТР 93) за 1 час и 41 минуту. За весь матч Янник отдал сопернику лишь пять геймов и оформил 12 эйсов, даже не позволив зацепиться за игру.
Уимблдон-2025. 1/32 финала
Янник Синнер (Италия) [1] – Александр Вукич (Австралия) – 6:1, 6:1, 6:3
Синнер четвертый год подряд пробился в третий круг Уимблдона. Он стремится выиграть четвертый мейджор в карьере и первый после Открытого чемпионата Австралии в этом сезоне.
В третьем раунде итальянский теннисист сыграет с представителя Испании Педро Мартинесом (АТР 52).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем может присоединиться к «Милану»
Украинец может перейти в «Наполи»