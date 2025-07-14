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Уимблдон
14 июля 2025, 02:45 |
36
0

BIG-2: последние семь турниров Grand Slam выиграли два теннисиста

Янник Синнер и Карлос Алькарас доминируют в мужском Туре

14 июля 2025, 02:45 |
36
0
BIG-2: последние семь турниров Grand Slam выиграли два теннисиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Карлос Алькарас

13 июля лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер переиграл Карлоса Алькараса и завоевал трофей Уимблдона-2025.

Янник впервые в карьере стал чемпионом Уимблдонского турнира. На счету Синнера теперь четыре титула Grand Slam.

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На последних семи мейджорах победителями становились только Янник и Карлос. Серия тянется с Открытого чемпионата Австралии 2024.

С того момента Синнер взял трофеи Australian Open 2024, US Open 2024, Australian Open 2025 и Уимблдона-2025. Алькарас выиграл титулы Ролан Гаррос 2024, Уимблдона-2024 и Ролан Гаррос 2025.

В последний раз другой теннисист побеждал на слэмах в 2023 году – Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата США.

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Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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