BIG-2: последние семь турниров Grand Slam выиграли два теннисиста

13 июля лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер переиграл Карлоса Алькараса и завоевал трофей Уимблдона-2025.

Янник впервые в карьере стал чемпионом Уимблдонского турнира. На счету Синнера теперь четыре титула Grand Slam.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

На последних семи мейджорах победителями становились только Янник и Карлос. Серия тянется с Открытого чемпионата Австралии 2024.

С того момента Синнер взял трофеи Australian Open 2024, US Open 2024, Australian Open 2025 и Уимблдона-2025. Алькарас выиграл титулы Ролан Гаррос 2024, Уимблдона-2024 и Ролан Гаррос 2025.

В последний раз другой теннисист побеждал на слэмах в 2023 году – Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата США.