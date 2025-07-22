Хамрун Спартанс – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор первого поединка 2-го раунда квалификации ЛЧ
Киевский клуб начинает выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
22 июля в 20:00 встречаются Хамрун Спартанс из Мальты и Динамо Киев. Игра проходит на арене в городе Паола.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ответный матч запланирован на 29 июля в польском Люблине
Хамрун Спартанс – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Динамо: Нещерет, Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Михайленко, Пихаленок, Буяльский, Ярмоленко, Ванат, Кабаєв
Запас: Моргун, Вивчаренко, Яцык, Бражко, Волошин, Шапаренко, Караваев, Супряга, Герреро, Биловар, Брагару, Пономаренко
Видеотрансляцию матча проводят телеканал 2+2 и Kyivstar TV.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший промоутер украинского боксера прокомментировал победу чемпиона над Дюбуа
Катмен Александра – о будущем боксера