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Лига чемпионов
22 июля 2025, 20:12 | Обновлено 22 июля 2025, 20:14
913
0

Хамрун Спартанс – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого поединка 2-го раунда квалификации ЛЧ

22 июля 2025, 20:12 | Обновлено 22 июля 2025, 20:14
913
0
Хамрун Спартанс – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
фК Динамо

Киевский клуб начинает выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

22 июля в 20:00 встречаются Хамрун Спартанс из Мальты и Динамо Киев. Игра проходит на арене в городе Паола.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответный матч запланирован на 29 июля в польском Люблине

Хамрун Спартанс – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Динамо: Нещерет, Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Михайленко, Пихаленок, Буяльский, Ярмоленко, Ванат, Кабаєв

Запас: Моргун, Вивчаренко, Яцык, Бражко, Волошин, Шапаренко, Караваев, Супряга, Герреро, Биловар, Брагару, Пономаренко

Видеотрансляцию матча проводят телеканал 2+2 и Kyivstar TV.

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Динамо Киев Александр Шовковский Лига чемпионов Хамрун Спартанс видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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