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22 июля 2025, 01:06 | Обновлено 22 июля 2025, 01:08
139
1

Хамрун Спартанс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ

Футбольные карлики вполне могут показать зубы

22 июля 2025, 01:06 | Обновлено 22 июля 2025, 01:08
139
1
Хамрун Спартанс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
Коллаж Sport.ua

Во вторник, 22 июля, в Паоле на стадионе «Хибернианс» состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют мальтийский «Хамрун Спартанс» и киевское «Динамо». Стартовый свисток испанского рефери Сесара Сото Градо из Риохо прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Хамрун Спартанс


Киевское «Динамо» в прошлом сезоне выиграло украинскую Премьер-лигу, поэтому даже с нашими очевидными проблемами с рейтингом страны в таблице коэффициентов УЕФА в квалификации к главному турниру Старого Света все еще может получить в соперники чемпиона Мальты. Причем тамошнее внутреннее первенство разыгрывается по настолько интересной схеме, что тот же «Хамрун» мог позволить себе провалить первую часть кампании, но во второй и в последующей сетке плей-офф стать лучше из шести ведущих команд страны, и в третий раз подряд забрать чемпионский титул.

Очевидно, что представители Мальты в еврокубках являются для украинских болельщиков достаточно экзотическим соперником, но лично для «Хамруна» это уже третья попытка в XXI веке преодолеть квалификацию к основному раунду Лиги чемпионов. Предыдущие два года команда неизменно останавливалась на первом же сопернике: будь то не менее скромный гибралтарский «Линкольн» или же израильский «Маккаби» Хайфа. Да и в древнем Кубке европейских чемпионов путь мальтийцев завершался уже на первом же шаге.

Но в этом сезоне «Спартанс» замахнулись на историческое достижение, а их битва против литовского «Жальгириса» в серии пенальти на фоне поражения 0:2 в первой игре – уже часть большого европейского шоу. 11:10 при 28 ударах в футбольной лотерее – команда Джакомо Модики очень хотела сделать шаг вперед в своем развитии, и вполне заслужено находится во втором раунде квалификации. До первого в современной истории клуба группового этапа отсюда намного ближе, чем было буквально неделей ранее.

Что же касается кадрового потенциала «Хамруна», то никто не удивится, когда увидит в списке игроков достаточно много фамилий итальянского происхождения, что очевидно в виду географического положения островной страны. Да и в целом у мальтийцев много легионеров – пять бразильцев, серб Бьеличич, албанец Михана, черногорец Чадьенович, бельгиец Эль-Фанис и даже литовец Шимкус не дадут соврать.

Этого вполне хватает для того, чтобы на внутренней арене переворачивать сезоны с провальным стартом по ходу кампании, но когда коллектив выходит на международный уровень, то разница в классе должна давать о себе знать в любом случае. Впрочем, многие украинские болельщики увидели в списке возможных соперников «Динамо» знакомое литовское название, а потом были обескуражены тем, что сыграть против «Жальгириса» два очень душевных матча так и не выйдет в этом сезоне. И поскольку «Хамрун» свой сезон на внутренней арене также не начинал, то кто знает, чем сможет удивить этот соперник.

Динамо Киев


О киевском «Динамо» по понятным причинам нам известно больше. Команда Александра Шовковского в прошлом сезоне добыла безоговорочное чемпионство за несколько недель до фактического завершения кампании, обеспечила себе третью звезду на эмблеме, от чего была в итоге очень счастлива. Пусть и проиграла в финале Кубка «Шахтеру», а в еврокубках выступила так, что лишний раз вспоминать и не хочется.

К слову, именно квалификация на международной арене в начале прошлого футбольного года дала столичному коллективу тот самый импульс, который они сумели сохранить до конца чемпионского сезона. О той же победе над «Партизаном», как минимум, вспоминать приятно и по сей день. Но теперь «Динамо» стартует в отборе на так называемом «Пути чемпионов», и если и вылезет какой-то статусный соперник, то уже в этапе плей-офф, когда до группового этапа будет рукой подать.

И все выглядело было бы достаточно безоблачно для киевлян в этом контексте, если бы мы не увидели в череде товарищеских матчей команды Шовковского то, что увидели. Слишком много тревожных звонков прозвучало с разных направлений за последние две недели. Особенно в заключительных двух встречах против «Корвинула» (0:0) и «Осиека» (0:1) – ни одного забитого мяча, проблемы в обороне, каким бы составом команда не играла, общий фон заметной усталости, и наиболее неприятное – абсолютно ничем не мотивированные эмоции злости, которые в конце концов приводили к удалениям для Александра Тымчика и Николая Шапаренко – явно не последним футболистам в конспектах Шовковского в подготовке на этот сезон.

Позитивных тенденций при этом, на самом деле, не так уж и много. «Динамо» выиграло лишь один контрольный матч за это время – против «Кишварды» (3:0). И Бог с ним, это всего лишь игра на сборах, которая нужна лишь для того, чтобы загрузить тренеров еще большим объемом информации. Но в контексте раннего начала сезона было бы неплохо выходить на хоть сколько-нибудь стабильную полосу если уже не результатов, то хотя бы результативности. У «бело-синих» в итоге нет ни того, ни другого. Еще и футболисты выглядели так, как будто уже по горло наелись этим сезоном, хотя он еще не стартовал.

При этом к кому точно сейчас не удасться предъявить претензий за подготовку команды, так это к Шовковскому. Тренер пробует все, что у него под рукой – меняет игровые рисунки как перчатки, чтобы футболистам также было интересно, даже капитана Буяльского согласился временно отодвинуть на второй план, чтобы Пихаленок еще больше интегрировался в центр поля. Играет Волошин, играет Супряга, пытаются найти место для Яцика, играет даже колумбиец Анхель Торрес. Вот только беда – легионера на Мальту так и не повезли. Поэтому будет опытный Ярмоленко, который разогревает для себя финальный аккорд в игровой карьере.

В итоге, имеем достаточно противоречивую и не такую уж и однозначную картину перед первой игрой «Динамо» в сезоне. Годом ранее киевляне выглядели на порядок увереннее и подготовленнее к большим матчам, тогда как сейчас, наверное, они хорошо видят свои перспективы в ближайший месяц не получить действительно именитого соперника, который может создать проблемы. Отсюда и ощущение, что подготовительные сборы можно еще успеть переиграть по новой. А не выйдет – сразу после «Хамруна» стартует УПЛ, и там будет не дополнительной подготовки.

Все это создает такой антураж, что напротив, вроде бы, и должны быть футбольные карлики с суммарной трансферной стоимостью более чем в 20 раз меньше, но страх самим оказаться этими «карликами» может оказаться очень серьезным фактором. Впрочем, главное успешно начать – а там уже и поводы для анализа игры появятся сами по себе.

История встреч


Футбольные пути «Хамруна» и киевского «Динамо» ранее не пересекались.

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 45-летний испанец Сесар Сото Градо из Риохо, который имеет на своем счету один матч в рамках основного раунда Лиги конференций и семь игр финальной стадии «взрослых» еврокубков в целом. Боковыми рефери станут Карлос Альварес Фернандес и Рубен Бесерриль Гонсалес, а резервным арбитром отработает Виктор Гарсия Вердура. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Валентин Гомес, которому будет помогать Мигель Сесма Эспиноса. У Градо есть опыт проведения матчей с участием сборной Мальты – одна победа, тогда как с Украиной он пересекался на уровне «молодежки» в роли видеоассистента арбитра на Евро-2025 во время поражения от Нидерландов (0:2).

Ориентировочные составы


«Хамрун Спартанс»: Бонелло – Камензули, Полито, Бьеличич, Компри – Симкус, Кадженович – Едерсон, Тиуне, Мбонг – Коффи.

«Динамо» Киев: Нещерет – Дубинчак, Михавко, Попов, Тымчик – Шапаренко, Михайленко – Кабаев, Буяльский, Ярмоленко – Ванат.

Прогноз Sport.ua
Хамрун Спартанс
22 июля 2025 -
20:00
Динамо Киев
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Александр Снитко Sport.ua
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Alexander Киев
1:1, якщо ОПЗЖ підкине бабла 🤣
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