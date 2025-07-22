Жара препятствием не стала. Динамо разгромило Хамрун Спартанс

В прошлом году киевское «Динамо» примерно в это время также стартовало во втором раунде квалификации Лиги чемпионов УЕФА, но есть один важный нюанс для команды Александра Шовковского. Тогда путь начинался сразу с противостояния против все же именитого соперника в виде сербского «Партизана», но по итогам прошлой кампании «бело-синие» стали чемпионами Украины, и теперь выступали на так называемом «Пути чемпионов». А соперники там все же менее статусные.

Например, скромный мальтийский «Хамрун», для которого второй раунд квалификации в современной истории вообще является довольно выдающимся достижением, а с тем, в каком стиле команда Джакомо Модики одолела литовский «Жальгирис» в серии пенальти - и подавно. Но мальтийцы находятся даже в худших климатических условиях, по сравнению с нами, поэтому преимущества в виде раннего начала сезона у них быть не могло по умолчанию, как в случае противостояния донецкого «Шахтера» и финского «Ильвеса».

Но команда Александра Шовковского впервые прикоснулась к мячу в официальной игре в новом сезоне в этот вечер, поэтому это надо было принимать во внимание. И оно, на самом деле, очень бросалось в глаза, потому что в начале поединка киевляне едва не привезли в свои ворота два мяча, когда соперники начали их активно прессинговать. Поэтому хорошо, что сразу после ошибки Ярмоленко в обороне и супермомента Эдера, от которого спас Михавко своевременным подкатом, уже в следующей атаке «Динамо» открыло счет с прострелом Буяльского на Ваната с левого фланга.

Далее было все же проще играть. Украинский клуб почувствовал мяч и темп игры оппонентов, после чего начала давать о себе знать разница в классе между командами, от которой все равно невозможно было уйти. Но в первом тайме больше голов не забивал никто, хотя мяч и побывал в воротах «Хармуна» еще раз, когда подачу штрафного от Буяльского с правого фланга замкнул Попов ударом головой. Однако кого-то из защитников мальтийцев в том эпизоде блокировали из офсайда, поэтому из-за этого взятие ворот отменили.

Модика сказал своей команде в перерыве делать то же, что и в начале первого тайма, но не получилось. «Динамо» оказалось готовым к такому развитию событий, и наоборот создало моменты для Буяльского и Ярмоленко, которые те упустили в чужой штрафной. Как и Ванат в очередном рывке за спины оппонентам вскоре.

Но в конце концов «Хамрун» таки нашел свой голевой шанс у ворот Нещерета еще раз в виде подачи со штрафного с левого фланга, которую ударом в сетку ворот сверху головой завершил Тиун. И по мановению судьбы уже в следующей ответной атаке «Динамо» забило снова усилиями Буяльского, которому очень помог рикошет от защитника при ударе с правого фланга штрафной в ближний угол.

После этого настроение у киевлян улучшилось настолько, что они пошли в компенсированное время и за третьим голом, когда соперники уже явно не успевали из-за усталости что-то предложить. Домашняя жара в итоге «Хамрун» и добила, поэтому ответный матч через неделю для него начнется с трех мячей отставания, потому что Волошин с прострела/удара Шапаренко с правого фланга штрафной на дальний свою возможность не упустил.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. Первый матч.

«Хамрун Спартанс» – «Динамо» – 0:3

Голы: Ванат (13), Буяльский (76), Волошин (92)

Предупреждения: Беличич (45+1), Шимкус (50), Мбонг (55), Эдер (69) – Ванат (74)

«Хамрун Спартанс»: Бонелло, Камендзули (Адранья, 87), Компри (Микаллеф, 87), Беличич, Полито (эль-Фанис, 38), Эдер (Тиун, 73), Эмерсон, Чадженович, Мбонг, Шимкус, Коффи (Шерри, 73)

«Динамо»: Нещерет, Дубинчак, Михавко, Попов, Тымчик, Пихаленок (Шапаренко, 67), Михайленко, Буяльский (Бражко, 80), Кабаев (Пономаренко, 80), Ванат, Ярмоленко (Волошин, 67)

Арбитр: Сесар Сото (Испания)

Стадион «Хибернианс» (Паола, Мальта)

ХАМРУН СПАРТАНС – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА