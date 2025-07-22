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Лига Чемпионов
Хамрун Спартанс
22.07.2025 20:00 – FT 0 : 3
Динамо Киев
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Лига чемпионов
22 июля 2025, 21:58 | Обновлено 22 июля 2025, 22:22
2836
67

Жара препятствием не стала. Динамо разгромило Хамрун Спартанс

Киевляне уверенно стартовали в квалификации Лиги чемпионов

22 июля 2025, 21:58 | Обновлено 22 июля 2025, 22:22
2836
67
Жара препятствием не стала. Динамо разгромило Хамрун Спартанс
ФК Динамо

В прошлом году киевское «Динамо» примерно в это время также стартовало во втором раунде квалификации Лиги чемпионов УЕФА, но есть один важный нюанс для команды Александра Шовковского. Тогда путь начинался сразу с противостояния против все же именитого соперника в виде сербского «Партизана», но по итогам прошлой кампании «бело-синие» стали чемпионами Украины, и теперь выступали на так называемом «Пути чемпионов». А соперники там все же менее статусные.

Например, скромный мальтийский «Хамрун», для которого второй раунд квалификации в современной истории вообще является довольно выдающимся достижением, а с тем, в каком стиле команда Джакомо Модики одолела литовский «Жальгирис» в серии пенальти - и подавно. Но мальтийцы находятся даже в худших климатических условиях, по сравнению с нами, поэтому преимущества в виде раннего начала сезона у них быть не могло по умолчанию, как в случае противостояния донецкого «Шахтера» и финского «Ильвеса».

Но команда Александра Шовковского впервые прикоснулась к мячу в официальной игре в новом сезоне в этот вечер, поэтому это надо было принимать во внимание. И оно, на самом деле, очень бросалось в глаза, потому что в начале поединка киевляне едва не привезли в свои ворота два мяча, когда соперники начали их активно прессинговать. Поэтому хорошо, что сразу после ошибки Ярмоленко в обороне и супермомента Эдера, от которого спас Михавко своевременным подкатом, уже в следующей атаке «Динамо» открыло счет с прострелом Буяльского на Ваната с левого фланга.

Далее было все же проще играть. Украинский клуб почувствовал мяч и темп игры оппонентов, после чего начала давать о себе знать разница в классе между командами, от которой все равно невозможно было уйти. Но в первом тайме больше голов не забивал никто, хотя мяч и побывал в воротах «Хармуна» еще раз, когда подачу штрафного от Буяльского с правого фланга замкнул Попов ударом головой. Однако кого-то из защитников мальтийцев в том эпизоде блокировали из офсайда, поэтому из-за этого взятие ворот отменили.

Модика сказал своей команде в перерыве делать то же, что и в начале первого тайма, но не получилось. «Динамо» оказалось готовым к такому развитию событий, и наоборот создало моменты для Буяльского и Ярмоленко, которые те упустили в чужой штрафной. Как и Ванат в очередном рывке за спины оппонентам вскоре.

Но в конце концов «Хамрун» таки нашел свой голевой шанс у ворот Нещерета еще раз в виде подачи со штрафного с левого фланга, которую ударом в сетку ворот сверху головой завершил Тиун. И по мановению судьбы уже в следующей ответной атаке «Динамо» забило снова усилиями Буяльского, которому очень помог рикошет от защитника при ударе с правого фланга штрафной в ближний угол.

После этого настроение у киевлян улучшилось настолько, что они пошли в компенсированное время и за третьим голом, когда соперники уже явно не успевали из-за усталости что-то предложить. Домашняя жара в итоге «Хамрун» и добила, поэтому ответный матч через неделю для него начнется с трех мячей отставания, потому что Волошин с прострела/удара Шапаренко с правого фланга штрафной на дальний свою возможность не упустил.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. Первый матч.

«Хамрун Спартанс» – «Динамо» – 0:3

Голы: Ванат (13), Буяльский (76), Волошин (92)

Предупреждения: Беличич (45+1), Шимкус (50), Мбонг (55), Эдер (69) – Ванат (74)

«Хамрун Спартанс»: Бонелло, Камендзули (Адранья, 87), Компри (Микаллеф, 87), Беличич, Полито (эль-Фанис, 38), Эдер (Тиун, 73), Эмерсон, Чадженович, Мбонг, Шимкус, Коффи (Шерри, 73)

«Динамо»: Нещерет, Дубинчак, Михавко, Попов, Тымчик, Пихаленок (Шапаренко, 67), Михайленко, Буяльский (Бражко, 80), Кабаев (Пономаренко, 80), Ванат, Ярмоленко (Волошин, 67)

Арбитр: Сесар Сото (Испания)

Стадион «Хибернианс» (Паола, Мальта)

ХАМРУН СПАРТАНС – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 68
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FunnyCat_____
Ну такое -  товарняк с повышенной ответственностью!
Жарко, вязкое поле и видно что играли после нагрузок
хорошо что в большой вероятностью превратили второй матч в формальноть и можно набирать будет форму
П.С. после Забарного Суркис уже 2,5 года покупает защитника, и даже сегодня было видно что он нужен...
ну а так с Победой, самый популярный и титулованный клуб Украины!
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+14
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Cityzen83
Вітаю Динамо з єврокубковою осінню!
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+12
sahka1981
Ну нормально. За рахунком. Не так з мальтійцями грали, як зі спекою і штучним газоном, сумнівної якості, щей добряче полили його на початку. Ярмола випадав за таких умов. А так цілком гарний результат. 
З перемогою!
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+11
GroundUnder
фанаты Шахтёра грустят, видели как надо играть в гостях
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+11
C.Пеклов
Ось й молодці!
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+11
easterly
Адміни! Невже такі висловлювання Saltovka приємлимі на шпальтах ресурсу?
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+9
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
Другое дело финский гранд - самый невезучий жребий что мог быть , вахтёр Иванов из той же когорты - хоть 10005 аккаунтов создай , а риторика все равно выдает любителей  пыльных  бюстиков брежнева 
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+8
D1927K
Всій ваті сайту на зло, сьогодні Динамо мальтійців перемогло. Тяжка гра, але по ділу перемога.
Всіх справжніх динамівців з перемогою. Гарний крок далі сьогодні зроблено
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+8
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Умник
Жаль не засчитали гол Попова.
С перемогою.
Сподіваюсь що одужає Торес. Дуже кортить його побачити в оф.іграх
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+8
bonv
З почином Динамо Київ!
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+8
FunnyCat_____
о, лысый костромской трансвестит снова смотрю побег  из Кащенко устроил
 в который раз то?
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+8
sania
Навіть нещастя з основного аку вилізло, палає...
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+7
Показать Скрыть 1 ответ
sania
Навіть мальтійцям було важко, та й з полем вони перемудрили. Динамо зробило те, що мало. Справжніх вболівальників з перемогою!!
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+7
Boodya
Гра тяжка, через спеку, але молодці, було б соромно, аби не перемогли.
Тепер в матчі - відповіді потрібно просто зіграти гідно
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+7
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DK2025
А теперь выходит Горбатый!!...тьфу...клюб из пгт Счастливое...на съедение Бешику
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+7
Показать Скрыть 3 ответа
Pixelman
З почином, так тримати!
Наступний раунд має бути більш складніший і цікавіший. Але до Пафосу / Маккабі і у Динамо вже буде більше практики, в тому числі старт УПЛ 
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+7
🔱Avtoigor🔱
Враховуючи те, що грали на синтетичному газоні та й ще в таку спеку, забили 4 м'ячі, то можна сказати своє завдання вони виконали. Були і помилки, але це суттєво не вплинуло на результат.
Вітаю Динамо Київ з першою і не останньою перемогою 
Привіт всім адекватним вболівальникам
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+6
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serhiy1
Видно,що ще тільки після зборів. Плюс ,думаю,жара своє взяла . На класі виграли.. В пів сили. В другій грі,надіюся ,вже буде швидкість і точність . В загальному більш - менш може бути . Головне результату добилися . 
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+6
Ros
Вітаємо з успішним початком! (Хоча браку в грі було досить багато)
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+6
Александр Шевченко
Это вам не 0-0 в Финляндии. Это Динамо Киев, а не всякие землеройки чёрные 
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+5
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