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Хамрун Спартанс
22.07.2025 20:00 – FT 0 : 3
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
23 июля 2025, 00:09 | Обновлено 23 июля 2025, 00:19
984
0

ШОВКОВСКИЙ: «Арбитр сказал, что игрок сделал блок, находясь в офсайде»

Наставник «Динамо» ответил на вопросы после матча ЛЧ с «Хамрун Спартанс»

23 июля 2025, 00:09 | Обновлено 23 июля 2025, 00:19
984
0
ШОВКОВСКИЙ: «Арбитр сказал, что игрок сделал блок, находясь в офсайде»
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ после первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против мальтийского «Хамрун Спартанс» (3:0):

– Прежде всего поздравляю болельщиков с важной победой в первой официальной игре. Были непростые погодные условия, даже сейчас температура +29 градусов. Мы выиграли со счетом 3:0, но, считаю, должны были забивать гораздо больше. Такое количество нереализованных моментов, безусловно, не добавляет оптимизма, хотя хорошо, что мы их вообще создаем. Нам еще нужно много работать над их реализацией и исполнением.

В целом, мы понимали, за счет чего будет играть наш соперник. Когда увидели их состав, стало ясно, что они будут действовать по одной схеме, а потом перестроятся, что они и сделали еще в первом тайме. Еще раз поздравляю всех с победой, благодарю игроков. В таких условиях было непросто, но мы сделали первый шаг, а впереди еще одна игра.

– Прокомментируйте эпизод с голом Дениса Попова. Арбитр что-то сказал Андрею Ярмоленко, также подошел к вам…

– Если я правильно понял, он сказал, что находившийся в положении «вне игры» Николай Михайленко сделал блок, который повлиял на действия игроков, поэтому этот мяч не был засчитан. Мы не хотим касаться темы судейства, но, на мой взгляд, с нашей стороны есть много вопросов.

– Несмотря на небольшую вместимость стадиона, обстановка была футбольной – и болельщики хозяев не умолкали, и наших фанатов было хорошо слышно. Понравилась ли вам атмосфера?

– Всегда приятно, когда тебя поддерживают, в каком бы уголке земного шара ты ни находился, это всегда придает сил. Но, если честно, когда идет матч, я на это не обращаю внимания, так как постоянно нахожусь внутри игры. После поединка мы поблагодарили болельщиков, которые пришли нас поддержать – это было очень приятно, мы играем для них. Также хочу поблагодарить наши Вооруженные силы за возможность дарить положительные эмоции нашим людям и нашей стране в это непростое время.

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Динамо Киев).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
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Динамо Киев Александр Шовковский пресс-конференция Лига чемпионов Хамрун Спартанс офсайд (вне игры) судейство Денис Попов Николай Михайленко
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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