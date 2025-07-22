Лига чемпионов22 июля 2025, 20:59 | Обновлено 22 июля 2025, 21:08
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Перед перерывом. Гол Попова не засчитан после просмотра VAR
Защитник киевской команды отправил мяч в ворота на 45+2 минуте
22 июля 2025, 20:59 | Обновлено 22 июля 2025, 21:08
533
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Киевский клуб начал выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
22 июля в 20:00 встречаются Хамрун Спартанс из Мальты и Динамо Киев. Игра проходит на арене в городе Паола.
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Ответный матч запланирован на 29 июля в польском Люблине.
На 45+2 минуте защитник киевской команды Денис Попов отправил мяч в ворота, но гол не засчитан после просмотра VAR.
Счет остался 1:0 в пользу Динамо, перерыв.
Незасчитанный гол. Денис Попов, 45+2 мин
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