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Лига чемпионов
22 июля 2025, 20:59 | Обновлено 22 июля 2025, 21:08
533
0

Перед перерывом. Гол Попова не засчитан после просмотра VAR

Защитник киевской команды отправил мяч в ворота на 45+2 минуте

22 июля 2025, 20:59 | Обновлено 22 июля 2025, 21:08
533
0
Перед перерывом. Гол Попова не засчитан после просмотра VAR
2+2

Киевский клуб начал выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

22 июля в 20:00 встречаются Хамрун Спартанс из Мальты и Динамо Киев. Игра проходит на арене в городе Паола.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Ответный матч запланирован на 29 июля в польском Люблине.

На 45+2 минуте защитник киевской команды Денис Попов отправил мяч в ворота, но гол не засчитан после просмотра VAR.

Счет остался 1:0 в пользу Динамо, перерыв.

Незасчитанный гол. Денис Попов, 45+2 мин

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Динамо Киев видео голов и обзор Лига чемпионов Хамрун Спартанс Денис Попов VAR судейство
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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