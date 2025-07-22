Перед перерывом. Гол Попова не засчитан после просмотра VAR

Киевский клуб начал выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

22 июля в 20:00 встречаются Хамрун Спартанс из Мальты и Динамо Киев. Игра проходит на арене в городе Паола.

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Ответный матч запланирован на 29 июля в польском Люблине.

На 45+2 минуте защитник киевской команды Денис Попов отправил мяч в ворота, но гол не засчитан после просмотра VAR.

Счет остался 1:0 в пользу Динамо, перерыв.

Незасчитанный гол. Денис Попов, 45+2 мин