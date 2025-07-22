Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хамрун Спартанс – Динамо Киев – 0:3. Успех на Мальте. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Хамрун Спартанс
22.07.2025 20:00 – FT 0 : 3
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
22 июля 2025, 22:23 | Обновлено 22 июля 2025, 22:25
7461
0

Хамрун Спартанс – Динамо Киев – 0:3. Успех на Мальте. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого поединка 2-го раунда квалификации ЛЧ

22 июля 2025, 22:23 | Обновлено 22 июля 2025, 22:25
7461
0
Хамрун Спартанс – Динамо Киев – 0:3. Успех на Мальте. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Киевский клуб Динамо удачно начал выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

22 июля в 20:00 встречались Хамрун Спартанс из Мальты и киевское Динамо. Игра прошла на арене в городе Паола.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Голы забили: Владислав Ванат – в первом тайме, Виталий Буяльский – после перерыва, а финальную точку поставил Назар Волошин в компенсированное время.

Ответный матч запланирован на 29 июля в польском Люблине.

Победитель противостояния выйдет в Q3 Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары Пафос (Кипр) – Маккаби Тель-Авив (1:1 в первом матче).

🔹 Лига чемпионов. Квалификация Q2

Первый матч. 22 июля. Паола (Мальта)

Хамрун Спартанс (Мальта) – Динамо Киев (Украина) – 0:3

Голы: Ванат, 13, Буяльский, 76, Волошин, 90+2

ГОЛ! 0:1. Владислав Ванат, 13 мин

ГОЛ! 0:2. Виталий Буяльский, 76 мин

Инфографика

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Динамо Киев).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
По теме:
С кем сыграет Динамо? Гол на 90+10: Пафос и Маккаби Т-А провели первый матч
Жара препятствием не стала. Динамо разгромило Хамрун Спартанс
ВИДЕО. Волошин поставил финальную точку в матче Динамо с Хамрун Спартанс
Динамо Киев Александр Шовковский Лига чемпионов Хамрун Спартанс видео голов и обзор Виталий Буяльский Владислав Ванат Назар Волошин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(132)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон ФЬЮРИ: «Вы хотите, чтобы он умер на ринге?»
Бокс | 22 июля 2025, 15:31 1
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы хотите, чтобы он умер на ринге?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы хотите, чтобы он умер на ринге?»

Британский боксер высказался о поражении Даниэля Дюбуа от Александра Усика

ЧИСОРА: «Усик уничтожил, мы обос**лись. Этот бой должен пройти в Украине»
Бокс | 22 июля 2025, 00:12 0
ЧИСОРА: «Усик уничтожил, мы обос**лись. Этот бой должен пройти в Украине»
ЧИСОРА: «Усик уничтожил, мы обос**лись. Этот бой должен пройти в Украине»

Дерек Чисора требует у Александра реванша

Хамрун Спартанс – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 22.07.2025, 18:33
Хамрун Спартанс – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Хамрун Спартанс – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Легенда бокса заметил деталь, стоившую Дюбуа победы над Усиком
Бокс | 22.07.2025, 14:46
Легенда бокса заметил деталь, стоившую Дюбуа победы над Усиком
Легенда бокса заметил деталь, стоившую Дюбуа победы над Усиком
Рейнджерс – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч Q2 Лиги чемпионов
Футбол | 22.07.2025, 20:37
Рейнджерс – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч Q2 Лиги чемпионов
Рейнджерс – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч Q2 Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Хамрун – Динамо
Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Хамрун – Динамо
21.07.2025, 20:54 6
Футбол
Влада Зинченко удивила признанием после безумной победы Усика над Дюбуа
Влада Зинченко удивила признанием после безумной победы Усика над Дюбуа
21.07.2025, 12:29 3
Бокс
БРИЕДИС: «Не думаю, что Усик сейчас смог бы его победить»
БРИЕДИС: «Не думаю, что Усик сейчас смог бы его победить»
21.07.2025, 20:37 8
Бокс
Лопнуло терпение? Президент ПСЖ идет на решительные действия ради Забарного
Лопнуло терпение? Президент ПСЖ идет на решительные действия ради Забарного
21.07.2025, 23:37 6
Футбол
Фантастика. Ман Сити готовит 170 млн евро за одного из лучших игроков мира
Фантастика. Ман Сити готовит 170 млн евро за одного из лучших игроков мира
20.07.2025, 20:23 5
Футбол
Мудрик разочаровал фанатов своим поступком перед боем Усик – Дюбуа
Мудрик разочаровал фанатов своим поступком перед боем Усик – Дюбуа
21.07.2025, 09:31 62
Бокс
ФОТО. Горячая украинская журналистка реализовала свою мечту на бою Усика
ФОТО. Горячая украинская журналистка реализовала свою мечту на бою Усика
20.07.2025, 21:18 9
Футбол
Усик отстранен от бокса после победы над Дюбуа
Усик отстранен от бокса после победы над Дюбуа
21.07.2025, 08:30 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем