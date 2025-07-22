Хамрун Спартанс – Динамо Киев – 0:3. Успех на Мальте. Видео голов и обзор

Киевский клуб Динамо удачно начал выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

22 июля в 20:00 встречались Хамрун Спартанс из Мальты и киевское Динамо. Игра прошла на арене в городе Паола.

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Голы забили: Владислав Ванат – в первом тайме, Виталий Буяльский – после перерыва, а финальную точку поставил Назар Волошин в компенсированное время.

Ответный матч запланирован на 29 июля в польском Люблине.

Победитель противостояния выйдет в Q3 Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары Пафос (Кипр) – Маккаби Тель-Авив (1:1 в первом матче).

🔹 Лига чемпионов. Квалификация Q2

Первый матч. 22 июля. Паола (Мальта)

Хамрун Спартанс (Мальта) – Динамо Киев (Украина) – 0:3

Голы: Ванат, 13, Буяльский, 76, Волошин, 90+2

ГОЛ! 0:1. Владислав Ванат, 13 мин

ГОЛ! 0:2. Виталий Буяльский, 76 мин

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