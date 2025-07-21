Во вторник, 22 июля, состоится поединок 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся мальтийский «Хамрун Спартанс» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Паоле на стадионе «Хибернианс», игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

Пока сложно рассуждать, в какой форме подходят динамовцы к первому официальному матчу нового сезона. Спарринги, которые проводили подопечные Александра Шовковского в летнее межсезонье, не порадовали поклонников «бело-синих»: «Динамо» одержало всего одну победу в шести встречах. Мальтийский «Хамрун Спартанс» стартовал в квалификации Лиги чемпионов с 1-го раунда, неожиданно оставив за бортом турнира литовский «Жальгирис». Команды обменялись домашними победами со счетом 2:0, а в серии пенальти «спартанцы» вырвали путевку в следующую стадию.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Хамрун Спартанс» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.