Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хамрун Спартанс – Динамо. Текстовая трансляция матча
Лига Чемпионов
Хамрун Спартанс
22.07.2025 20:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
21 июля 2025, 20:38 | Обновлено 21 июля 2025, 20:40
223
0

Хамрун Спартанс – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

21 июля 2025, 20:38 | Обновлено 21 июля 2025, 20:40
223
0
Хамрун Спартанс – Динамо. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

Во вторник, 22 июля, состоится поединок 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся мальтийский «Хамрун Спартанс» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Паоле на стадионе «Хибернианс», игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

Пока сложно рассуждать, в какой форме подходят динамовцы к первому официальному матчу нового сезона. Спарринги, которые проводили подопечные Александра Шовковского в летнее межсезонье, не порадовали поклонников «бело-синих»: «Динамо» одержало всего одну победу в шести встречах. Мальтийский «Хамрун Спартанс» стартовал в квалификации Лиги чемпионов с 1-го раунда, неожиданно оставив за бортом турнира литовский «Жальгирис». Команды обменялись домашними победами со счетом 2:0, а в серии пенальти «спартанцы» вырвали путевку в следующую стадию.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Хамрун Спартанс» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Хамрун Спартанс
22 июля 2025 -
20:00
Динамо Киев
Фора Динамо (-1) 1.91 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Названо условие, при котором Динамо продаст Бражка этим летом
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ арендовал сына легенды из Динамо
БУЯЛЬСКИЙ: «Команда из Мальты хорошо защищается и выбегает в контратаки»
Динамо Киев Лига чемпионов Хамрун Спартанс текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суперзвезда бокса выиграл сумасшедшую сумму денег, поставив на Усика
Бокс | 21 июля 2025, 03:02 2
Суперзвезда бокса выиграл сумасшедшую сумму денег, поставив на Усика
Суперзвезда бокса выиграл сумасшедшую сумму денег, поставив на Усика

Сауль Альварес поставил на победу Александра

Красюк эксклюзивно ответил, кто лучше: Усик или братья Кличко
Бокс | 21 июля 2025, 00:21 7
Красюк эксклюзивно ответил, кто лучше: Усик или братья Кличко
Красюк эксклюзивно ответил, кто лучше: Усик или братья Кличко

Экс-промоутер Александра выбрал абсолютного чемпиона

«Личные дела». В Ворскле объяснили, почему не защитили Любеновича
Футбол | 21.07.2025, 21:13
«Личные дела». В Ворскле объяснили, почему не защитили Любеновича
«Личные дела». В Ворскле объяснили, почему не защитили Любеновича
Лига конференций. Александрия и Полесье узнали соперников в квалификации Q3
Футбол | 21.07.2025, 15:23
Лига конференций. Александрия и Полесье узнали соперников в квалификации Q3
Лига конференций. Александрия и Полесье узнали соперников в квалификации Q3
Влада Зинченко удивила признанием после безумной победы Усика над Дюбуа
Бокс | 21.07.2025, 12:29
Влада Зинченко удивила признанием после безумной победы Усика над Дюбуа
Влада Зинченко удивила признанием после безумной победы Усика над Дюбуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гарантируют игровое время. Один из лучших клубов мира нацелен на Лунина
Гарантируют игровое время. Один из лучших клубов мира нацелен на Лунина
20.07.2025, 22:25 9
Футбол
Усик отстранен от бокса после победы над Дюбуа
Усик отстранен от бокса после победы над Дюбуа
21.07.2025, 08:30 2
Бокс
Неожиданный лидер, Ямаль вне топ-5. Рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Неожиданный лидер, Ямаль вне топ-5. Рейтинг фаворитов на Золотой мяч
20.07.2025, 20:47 4
Футбол
Назван следующий соперник Усика. Бой уже официально назначен
Назван следующий соперник Усика. Бой уже официально назначен
20.07.2025, 12:36 8
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас он единственный, кто может победить Усика»
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас он единственный, кто может победить Усика»
20.07.2025, 09:05 14
Бокс
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
20.07.2025, 00:01 1
Бокс
Источник: Бенфика выставила Трубина на трансфер из-за звездного футболиста
Источник: Бенфика выставила Трубина на трансфер из-за звездного футболиста
20.07.2025, 23:51 1
Футбол
ФОТО. Горячая украинская журналистка реализовала свою мечту на бою Усика
ФОТО. Горячая украинская журналистка реализовала свою мечту на бою Усика
20.07.2025, 21:18 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем