  Какие шансы у украинок? Костюк идет в топ-10 фавориток на трофей Aus Open
Какие шансы у украинок? Костюк идет в топ-10 фавориток на трофей Aus Open

Главной претендентенткой на трофей у букмекеров является Арина Соболенко

Какие шансы у украинок? Костюк идет в топ-10 фавориток на трофей Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 18 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 стартуют поединки основной сетки.

В частности, в воскресенье свои поединки 1/64 финала проведут три украинки: Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская. Юлия Стародубцева встречу первого раунда проведет в понедельник, а Ангелина Калинина и Александра Олейникова – во вторник.

Перед стартом Australian Open букмекерские конторы обновили котировки на фавориток турнира, также оценив и шансы украинок. Так, Костюк замыкает топ-10 претендентов на трофей по версии букмекеров – 30.60.

Шансы Свитолиной расцениваются в 64.85. Котировки на Ястремскую, Калинину и Олейникову составляют выше 350.00.

Главной фавориткой австралийского мейджора букмекеры считают первую ракетку мира и действующую чемпионку Арину Соболенко – 2.73. В топ-5 также входят Ига Свентек (7.18), Елена Рыбакина (8.14), Аманда Анисимова (10.83) и Клара Таусон (12.02).

Кто выиграет трофей Australian Open 2026? Мнение букмекеров

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
