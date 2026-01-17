Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Алькарас или Синнер? Букмекеры назвали фаворита Australian Open 2026
Australian Open
17 января 2026, 22:27
Алькарас или Синнер? Букмекеры назвали фаворита Australian Open 2026

Матчи основной сетки Australian Open 2026 стартуют в ночь на 18 января

Алькарас или Синнер? Букмекеры назвали фаворита Australian Open 2026
В ночь на 18 января стартуют матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии 2026.

Перед стартом австралийского мейджора букмекерские конторы выставили актуальные котировки на будущего победителя в мужском одиночном разряде.

Главным фаворитом турнира является действующий чемпион Янник Синнер – 1.85. Трофей от лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса котируется по 2.66.

Дальше – пропасть. Топ-3 замыкает Новак Джокович – 16.29. Не очень реальными выглядят шансы и Александра Зверева (24.95) и Даниила Медведева (26.49).

Кто выиграет трофей Australian Open 2026? Мнение букмекеров

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
