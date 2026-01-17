Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Судаков все же стал четвертым украинцем с ассистом в чемпионате Португалии
Португалия
17 января 2026, 23:12 | Обновлено 17 января 2026, 23:24
213
0

Судаков все же стал четвертым украинцем с ассистом в чемпионате Португалии

Вспомним всех украинских футболистов с ассистами в Примейре и за Бенфику во всех турнирах

17 января 2026, 23:12 | Обновлено 17 января 2026, 23:24
213
0
Судаков все же стал четвертым украинцем с ассистом в чемпионате Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский полузащитник Бенфики Георгий Судаков записал в свой актив результативную передачу в чемпионате Португалии.

Произошло это в матче 18-го тура, в котором Бенфика на выезде играет против Риу Аве.

Судаков стал четвертым украинцем, отличившимся по крайней мере одним ассистом в чемпионате Португалии. Первыми тремя были Сергей Кандауров (8), Роман Яремчук (3) и Орест Лебеденко (1).

Ассисты украинцев в чемпионате Португалии

  • 8 – Сергей Кандауров (Бенфика)
  • 3 – Роман Яремчук (Бенфика)
  • 1 – Орест Лебеденко (Визела)
  • 1 – Георгий Судаков (Бенфика)

В общей сложности за «орлов» в активе Судакова уже 4 результативные передачи во всех турнирах. Больше его ассистировали за клуб Сергей Кандауров (8) и Роман Яремчук (7).

Ассисты украинцев за Бенфику

  • 8 – Сергей Кандауров (8 – Примейра)
  • 7 – Роман Яремчук (4 – Лига чемпионов, 3 – Примейра)
  • 4 – Георгий Судаков (2 – Кубок Португалии, 1 – Лига чемпионов, 1 – Примейра)

Георгий Судаков, статистика выступлений за Бенфику

  • 26 матчей (15 – Примейра, 6 – Лига чемпионов, 3 – Кубок Португалии, 2 – Кубок лиги)
  • 4 гола (4 – Примейра)
  • 4 ассиста (2 – Кубок Португалии, 1 – Лига чемпионов, 1 – Примейра)
По теме:
ВИДЕО. Судаков отдал ассист в чемпионате Португалии
Риу Аве – Бенфика. Трубин и Судаков – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Риу Аве – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Бенфика чемпионат Португалии по футболу Риу Аве Георгий Судаков Сергей Кандауров Роман Яремчук Орест Лебеденко статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Футбол | 17 января 2026, 05:14 1
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо

Капелло мог возглавить киевский гранд

Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
Футбол | 17 января 2026, 21:37 2
Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе

Украинец оформил дубль в прошлом матче

Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Футбол | 17.01.2026, 08:37
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Прервал серию Джакомеля. Самуэльссон выиграл спринт в Рупольдинге на КМ
Биатлон | 17.01.2026, 16:44
Прервал серию Джакомеля. Самуэльссон выиграл спринт в Рупольдинге на КМ
Прервал серию Джакомеля. Самуэльссон выиграл спринт в Рупольдинге на КМ
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Бокс | 17.01.2026, 08:20
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
17.01.2026, 09:42
Бокс
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
16.01.2026, 16:15 6
Футбол
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 6
Футбол
Украинская биатлонистка не выйдет на старт спринта Кубка мира в Рупольдинге
Украинская биатлонистка не выйдет на старт спринта Кубка мира в Рупольдинге
16.01.2026, 13:35
Биатлон
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
17.01.2026, 14:40 9
Футбол
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
16.01.2026, 09:21 14
Футбол
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
17.01.2026, 12:42 4
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем