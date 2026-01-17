Судаков все же стал четвертым украинцем с ассистом в чемпионате Португалии

Украинский полузащитник Бенфики Георгий Судаков записал в свой актив результативную передачу в чемпионате Португалии.

Произошло это в матче 18-го тура, в котором Бенфика на выезде играет против Риу Аве.

Судаков стал четвертым украинцем, отличившимся по крайней мере одним ассистом в чемпионате Португалии. Первыми тремя были Сергей Кандауров (8), Роман Яремчук (3) и Орест Лебеденко (1).

Ассисты украинцев в чемпионате Португалии

8 – Сергей Кандауров (Бенфика)

3 – Роман Яремчук (Бенфика)

1 – Орест Лебеденко (Визела)

1 – Георгий Судаков (Бенфика)

В общей сложности за «орлов» в активе Судакова уже 4 результативные передачи во всех турнирах. Больше его ассистировали за клуб Сергей Кандауров (8) и Роман Яремчук (7).

Ассисты украинцев за Бенфику

8 – Сергей Кандауров (8 – Примейра)

7 – Роман Яремчук (4 – Лига чемпионов, 3 – Примейра)

4 – Георгий Судаков (2 – Кубок Португалии, 1 – Лига чемпионов, 1 – Примейра)

Георгий Судаков, статистика выступлений за Бенфику