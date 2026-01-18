Клопп поставил условие: он не будет тренером, если Реала не выгонит игрока
Юрген не готов работать с Винисиусом
Немецкий тренер Юрген Клопп может осложнить свой приход в «Реал Мадрид» из-за спорных требований. Немецкий тренер является главным кандидатом на должность главного тренера клуба со следующего сезона, но его условия относительно трансферов и контроля над командой ставят переговоры под угрозу.
По данным СМИ, Клопп хочет полного влияния на все ключевые решения, включая трансферы и продажу игроков. Одним из первых он планирует продажу Винисиуса Жуниора, критикуемого за нестабильную игру и поведение вне поля. Клопп считает, что бразильский форвард не вписывается в его стиль и создает больше проблем, чем пользы.
Немецкий тренер фактически поставил условие «бланкос» – либо он, либо Винисиус Жуниор.
