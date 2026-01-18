Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клопп поставил условие: он не будет тренером, если Реала не выгонит игрока
Испания
18 января 2026, 00:15 |
593
0

Клопп поставил условие: он не будет тренером, если Реала не выгонит игрока

Юрген не готов работать с Винисиусом

18 января 2026, 00:15 |
593
0
Клопп поставил условие: он не будет тренером, если Реала не выгонит игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Немецкий тренер Юрген Клопп может осложнить свой приход в «Реал Мадрид» из-за спорных требований. Немецкий тренер является главным кандидатом на должность главного тренера клуба со следующего сезона, но его условия относительно трансферов и контроля над командой ставят переговоры под угрозу.

По данным СМИ, Клопп хочет полного влияния на все ключевые решения, включая трансферы и продажу игроков. Одним из первых он планирует продажу Винисиуса Жуниора, критикуемого за нестабильную игру и поведение вне поля. Клопп считает, что бразильский форвард не вписывается в его стиль и создает больше проблем, чем пользы.

Немецкий тренер фактически поставил условие «бланкос» – либо он, либо Винисиус Жуниор.

По теме:
ВИДЕО. Болельщики Реала освистали своих игроков на Бернабеу
С ассистом Антони. Бетис с комфортным счетом обыграл Вильярреал
Бавария забила 71 гол в Бундеслиге. Отрыв от команд топ-5 лиг поражает
Юрген Клопп Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу назначение тренера Винисиус Жуниор
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
Другие виды | 17 января 2026, 12:42 4
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры

Даниил победил уже в шестой раз, а Сергей Соколовский одержал пятую победу

Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Футбол | 17 января 2026, 05:14 1
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо

Капелло мог возглавить киевский гранд

Челси – Брентфорд – 2:0. Жоао Педро и Палмер, 90+4 от Ярмолюка. Видео голов
Футбол | 18.01.2026, 00:39
Челси – Брентфорд – 2:0. Жоао Педро и Палмер, 90+4 от Ярмолюка. Видео голов
Челси – Брентфорд – 2:0. Жоао Педро и Палмер, 90+4 от Ярмолюка. Видео голов
Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?
Футбол | 17.01.2026, 20:50
Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?
Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
Футбол | 17.01.2026, 11:44
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
16.01.2026, 14:38 7
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
16.01.2026, 08:08 2
Бокс
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
16.01.2026, 09:21 14
Футбол
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
17.01.2026, 14:40 9
Футбол
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 40
Футбол
ЧИСОРА: «Никто не хочет с ним драться. Это действительно большая проблема»
ЧИСОРА: «Никто не хочет с ним драться. Это действительно большая проблема»
17.01.2026, 06:42 1
Бокс
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 6
Футбол
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
16.01.2026, 06:23 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем