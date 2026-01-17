Даяна Ястремская – Елена-Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 18 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 27) начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Румынии Елены-Габриэлы Русе (WTA 79). Поединок начнется первым запуском на ANZ Arena. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.

Это будет третье очное противостояние. Счет 2:0 в пользу Русе.

Победительница поединка во втором круге встретится либо с Юлией Стародубцевой, либо с Айлой Томлянович.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА