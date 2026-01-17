Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Даяна Ястремская – Елена-Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
17 января 2026, 15:20
Даяна Ястремская – Елена-Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала Australian Open 2026

Даяна Ястремская – Елена-Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

В ночь на 18 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 27) начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Румынии Елены-Габриэлы Русе (WTA 79). Поединок начнется первым запуском на ANZ Arena. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет третье очное противостояние. Счет 2:0 в пользу Русе.

Победительница поединка во втором круге встретится либо с Юлией Стародубцевой, либо с Айлой Томлянович.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Даяна Ястремская Елена-Габриэла Русе смотреть онлайн Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Vlad H.
Знову Даяна заспівала і ще з головою пішла в рекламу. Думаю , що це допоможе на корті.
