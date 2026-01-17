Даяна Ястремская – Елена-Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала Australian Open 2026
В ночь на 18 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 27) начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.
В первом раунде украинка сыграет против представительницы Румынии Елены-Габриэлы Русе (WTA 79). Поединок начнется первым запуском на ANZ Arena. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет третье очное противостояние. Счет 2:0 в пользу Русе.
Победительница поединка во втором круге встретится либо с Юлией Стародубцевой, либо с Айлой Томлянович.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На футболиста претендует «Аль-Хиляль» и «Рома»
Украинский тренер – об уходе Глеба Корниенко из «Карпат»