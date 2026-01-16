Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Юрген Клопп вернется к тренерской работе. Он выбрал две возможные команды
Германия
Юрген Клопп вернется к тренерской работе. Он выбрал две возможные команды

Тренер может возглавить Германию или Реал

Юрген Клопп вернется к тренерской работе. Он выбрал две возможные команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Юрген Клопп готов вернуться к работе главным тренером и уже определил для себя два возможных варианта.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, немецкий специалист рассмотрит предложение только от мадридского «Реала» или сборной Германии. Несмотря на нынешнюю работу в структуре Red Bull, Клопп не закрыл дверь для тренерской карьеры.

Отмечается, что вариант с «Реалом» всегда был для него привлекательным. После увольнения Хаби Алонсо мадридцы временно доверили команду Альваро Арбелоа и уже проводят собеседования с потенциальными кандидатами. Сам Клопп готов вернуться на тренерский мостик только при условии действительно топового предложения.

Юрген Клопп Реал Мадрид сборная Германии по футболу назначение тренера
Дмитрий Олийченко Источник: Флориан Плеттенберг
