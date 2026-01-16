Юрген Клопп вернется к тренерской работе. Он выбрал две возможные команды
Тренер может возглавить Германию или Реал
Юрген Клопп готов вернуться к работе главным тренером и уже определил для себя два возможных варианта.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, немецкий специалист рассмотрит предложение только от мадридского «Реала» или сборной Германии. Несмотря на нынешнюю работу в структуре Red Bull, Клопп не закрыл дверь для тренерской карьеры.
Отмечается, что вариант с «Реалом» всегда был для него привлекательным. После увольнения Хаби Алонсо мадридцы временно доверили команду Альваро Арбелоа и уже проводят собеседования с потенциальными кандидатами. Сам Клопп готов вернуться на тренерский мостик только при условии действительно топового предложения.
