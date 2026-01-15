Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мечта Флорентино Переса. Реал выбрал двух кандидатов на пост наставника
Испания
15 января 2026, 18:47 | Обновлено 15 января 2026, 20:01
1339
0

Мечта Флорентино Переса. Реал выбрал двух кандидатов на пост наставника

В клуб может прийти Мареска или Клопп

15 января 2026, 18:47 | Обновлено 15 января 2026, 20:01
1339
0
Мечта Флорентино Переса. Реал выбрал двух кандидатов на пост наставника
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

После отставки Хаби Алонсо с поста главного тренера «Реала» президент клуба Флорентино Перес уже планирует громкое подписание на тренерском рынке. Временно команду возглавил Альваро Арбелоа, но мадридское руководство уже мечтает о легендарном Юргене Клоппе.

Немецкий наставник, который покинул «Ливерпуль» в 2024 году и с 2025-го работает в системе Red Bull, долгое время находится в поле зрения «Реала». По данным СМИ, Перес активно пытается убедить Клоппа возглавить «Мадрид», хотя контракт немца с Red Bull не содержит опций выхода.

Если договоренности с Клоппом не удастся достичь, в Мадриде также рассматривают итальянца Энцо Мареску, недавно уволенного из «Челси».

Несмотря на временное назначение Арбелоа, планы Флорентино Переса остаются амбициозными – он стремится видеть на «Сантьяго Бернабеу» тренера мирового уровня.

По теме:
Ювентус с 2010 года не вылетал из Кубка Италии до стадии четвертьфинала
«Это 2 простых гола». Легендарный вратарь обвинил Лунина в провале Реала
Эспаньол – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Флорентино Перес Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу назначение тренера Юрген Клопп Энцо Мареска
Дмитрий Олийченко Источник: Footmercato
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Футбол | 14 января 2026, 23:59 43
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете

Мадридская команда потерпела поражение со счетом 2:3 в 1/8 финала турнира

Обнародован календарь спаррингов Полесья на зимних сборах
Футбол | 15 января 2026, 17:27 0
Обнародован календарь спаррингов Полесья на зимних сборах
Обнародован календарь спаррингов Полесья на зимних сборах

Житомирская команда проведет четыре поединка в январе

Маркевич отреагировал на скандальную ситуацию вокруг игрока сборной Украины
Футбол | 15.01.2026, 10:33
Маркевич отреагировал на скандальную ситуацию вокруг игрока сборной Украины
Маркевич отреагировал на скандальную ситуацию вокруг игрока сборной Украины
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Футбол | 15.01.2026, 03:32
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Футбол | 15.01.2026, 07:52
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Прорыв Пидручного. Общий зачет биатлонистов после 4-го этапа КМ
Прорыв Пидручного. Общий зачет биатлонистов после 4-го этапа КМ
14.01.2026, 10:55 1
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
13.01.2026, 19:27 34
Футбол
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
14.01.2026, 07:00 10
Футбол
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
13.01.2026, 23:54 5
Футбол
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
15.01.2026, 01:32
Бокс
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
14.01.2026, 14:15 7
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
14.01.2026, 07:57 1
Бокс
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
15.01.2026, 07:10 18
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем