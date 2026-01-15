Мечта Флорентино Переса. Реал выбрал двух кандидатов на пост наставника

После отставки Хаби Алонсо с поста главного тренера «Реала» президент клуба Флорентино Перес уже планирует громкое подписание на тренерском рынке. Временно команду возглавил Альваро Арбелоа, но мадридское руководство уже мечтает о легендарном Юргене Клоппе.

Немецкий наставник, который покинул «Ливерпуль» в 2024 году и с 2025-го работает в системе Red Bull, долгое время находится в поле зрения «Реала». По данным СМИ, Перес активно пытается убедить Клоппа возглавить «Мадрид», хотя контракт немца с Red Bull не содержит опций выхода.

Если договоренности с Клоппом не удастся достичь, в Мадриде также рассматривают итальянца Энцо Мареску, недавно уволенного из «Челси».

Несмотря на временное назначение Арбелоа, планы Флорентино Переса остаются амбициозными – он стремится видеть на «Сантьяго Бернабеу» тренера мирового уровня.