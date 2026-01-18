Англия18 января 2026, 01:23 |
11
0
Тоттенхэм – Вест Хэм – 1:2. Лондонское дерби с забитым на 90+3. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 22-го тура АПЛ 2025/26
18 января 2026, 01:23 |
11
0
17 января Вест Хэм переиграл Тоттенхэм в матче 22-го тура АПЛ 2025/26.
Лондонское дерби прошло на домашнем стадионе шпор и завершилось со счетом 2:1 в пользу молотобойцев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Победу для гостей на 90+3-й минуте вырвал Каллум Уилсон.
АПЛ 2025/26. 22-й тур, 17 января
Тоттенхэм – Вест Хэм – 1:2
Голы: Ромеро, 64 – Саммервилл, 15, Уилсон, 90+3
Видеообзор матча
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Уилсон (Вест Хэм).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Ромеро (Тоттенхэм), асcист Педро Порро.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Крисенсио Саммервилл (Вест Хэм), асcист Матеуш Фернандеш.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 января 2026, 08:37 2
Украинский тренер – об уходе Глеба Корниенко из «Карпат»
Футбол | 17 января 2026, 20:50 20
Поддержите любую из редакций, получите фрибеты и претендуйте не только на Airpods, но и на PS5!
Футбол | 17.01.2026, 14:40
Футбол | 18.01.2026, 00:34
Футбол | 17.01.2026, 16:13
Комментарии 0
Популярные новости
17.01.2026, 12:42 4
16.01.2026, 09:21 14
17.01.2026, 16:26 20
16.01.2026, 08:52 6
16.01.2026, 15:53 53
16.01.2026, 14:38 7
16.01.2026, 08:08 2