  4. Тоттенхэм – Вест Хэм – 1:2. Лондонское дерби с забитым на 90+3. Видео голов
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
17.01.2026 17:00 – FT 1 : 2
Вест Хэм
Англия
18 января 2026, 01:23
11
0

Тоттенхэм – Вест Хэм – 1:2. Лондонское дерби с забитым на 90+3. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 22-го тура АПЛ 2025/26

18 января 2026, 01:23 |
11
0
Тоттенхэм – Вест Хэм – 1:2. Лондонское дерби с забитым на 90+3. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

17 января Вест Хэм переиграл Тоттенхэм в матче 22-го тура АПЛ 2025/26.

Лондонское дерби прошло на домашнем стадионе шпор и завершилось со счетом 2:1 в пользу молотобойцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победу для гостей на 90+3-й минуте вырвал Каллум Уилсон.

АПЛ 2025/26. 22-й тур, 17 января

Тоттенхэм – Вест Хэм – 1:2

Голы: Ромеро, 64 – Саммервилл, 15, Уилсон, 90+3

Видеообзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Уилсон (Вест Хэм).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Ромеро (Тоттенхэм), асcист Педро Порро.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Крисенсио Саммервилл (Вест Хэм), асcист Матеуш Фернандеш.
Вест Хэм Тоттенхэм Тоттенхэм - Вест Хэм видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Каллум Уилсон Кристиан Ромеро
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
