АПЛ. Уилсон принес Вест Хэму победу над Тоттенхэмом, Лидс дожал Фулхем
«Кристал Пэлас» не выигрывает уже 10 матчей во всех турнирах
В субботу, 17 января, в 17:00 стартовала серия матчей 17-го тура Английской Премьер-лиги.
«Лидс» принимал «Фулхэм» и в не богатом на моменты матче вырвал победу благодаря голу Нмечи в компенсированное время.
«Сандерленд» благодаря голам Ле Фе и Бробби одержал домашнюю волевую победу над «Кристал Пэлас», за который счет в игре открыл Пино.
«Вест Хэм» уже на 15-й минуте благодаря голу Саммервилла вышел вперед в выездной игре с «Тоттенхэмом». В середине второго тайма голом отметился Ромеро, который, казалось бы, принес ничью хозяевам. Однако в компенсированное время Уилсон, вышедший на поле всего за две минуты до этого, затолкал мяч в ворота после углового и принес «Вест Хэму» победу.
АПЛ. 22-й тур, 17 января
Лидс – Фулхэм – 1:0
Голы: Нмеча, 90+1
Сандерленд – Кристал Пэлас – 2:1
Голы: Ле Фе, 33, Бробби, 71 – Пино, 30
Тоттенхэм – Вест Хэм – 1:2
Голы: Ромеро, 63 – Саммервилл, 15, Уилсон, 90+3
