АПЛ. Уилсон принес Вест Хэму победу над Тоттенхэмом, Лидс дожал Фулхем

В субботу, 17 января, в 17:00 стартовала серия матчей 17-го тура Английской Премьер-лиги.

«Лидс» принимал «Фулхэм» и в не богатом на моменты матче вырвал победу благодаря голу Нмечи в компенсированное время.

«Сандерленд» благодаря голам Ле Фе и Бробби одержал домашнюю волевую победу над «Кристал Пэлас», за который счет в игре открыл Пино.

«Вест Хэм» уже на 15-й минуте благодаря голу Саммервилла вышел вперед в выездной игре с «Тоттенхэмом». В середине второго тайма голом отметился Ромеро, который, казалось бы, принес ничью хозяевам. Однако в компенсированное время Уилсон, вышедший на поле всего за две минуты до этого, затолкал мяч в ворота после углового и принес «Вест Хэму» победу.

АПЛ. 22-й тур, 17 января

Лидс – Фулхэм – 1:0

Голы: Нмеча, 90+1

Сандерленд – Кристал Пэлас – 2:1

Голы: Ле Фе, 33, Бробби, 71 – Пино, 30

Тоттенхэм – Вест Хэм – 1:2

Голы: Ромеро, 63 – Саммервилл, 15, Уилсон, 90+3