Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. АПЛ. Уилсон принес Вест Хэму победу над Тоттенхэмом, Лидс дожал Фулхем
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
17.01.2026 17:00 – FT 1 : 2
Вест Хэм
Англия
17 января 2026, 19:03 | Обновлено 17 января 2026, 19:04
АПЛ. Уилсон принес Вест Хэму победу над Тоттенхэмом, Лидс дожал Фулхем

«Кристал Пэлас» не выигрывает уже 10 матчей во всех турнирах

АПЛ. Уилсон принес Вест Хэму победу над Тоттенхэмом, Лидс дожал Фулхем
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 17 января, в 17:00 стартовала серия матчей 17-го тура Английской Премьер-лиги.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

«Лидс» принимал «Фулхэм» и в не богатом на моменты матче вырвал победу благодаря голу Нмечи в компенсированное время.

«Сандерленд» благодаря голам Ле Фе и Бробби одержал домашнюю волевую победу над «Кристал Пэлас», за который счет в игре открыл Пино.

«Вест Хэм» уже на 15-й минуте благодаря голу Саммервилла вышел вперед в выездной игре с «Тоттенхэмом». В середине второго тайма голом отметился Ромеро, который, казалось бы, принес ничью хозяевам. Однако в компенсированное время Уилсон, вышедший на поле всего за две минуты до этого, затолкал мяч в ворота после углового и принес «Вест Хэму» победу.

АПЛ. 22-й тур, 17 января

Лидс – Фулхэм – 1:0

Голы: Нмеча, 90+1

Сандерленд – Кристал Пэлас – 2:1

Голы: Ле Фе, 33, Бробби, 71 – Пино, 30

Тоттенхэм – Вест Хэм – 1:2

Голы: Ромеро, 63 – Саммервилл, 15, Уилсон, 90+3

Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
