  Тоттенхэм – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
17.01.2026 17:00 - : -
Вест Хэм
Англия
16 января 2026, 15:52
Тоттенхэм – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 17 января в 17:00 по Киеву

ФК Тоттенхэм

В субботу, 17 января, состоится поединок 22-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Тоттенхэм

Не слишком уверенные результаты показывает клуб в текущем сезоне. После 21 тура Премьер-лиги на балансе «шпор» есть только 27 зачетных пунктов, позволяющих им занимать 14-ю строчку турнирной таблицы. Однако даже от топ-5 расстояние не критично – всего 6 баллов. Кубок Англии команда покинула на стадии 1/32 финала после поражения против «Астон Виллы».

В Лиге чемпионов англичане набрали 11 баллов за 6 игр, позволяющих занимать 11 место турнирной таблицы. От необходимого топ-8 клуб отстает всего на 1 очко.

Вест Хэм

«Молотобойцы» в текущем сезоне совсем разочаровывают. За 21 матч чемпионата Англии клубу удалось набрать всего 14 зачетных пунктов – такие результаты позволяют ему занимать 18 позицию турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны уже достаточно ощутимо – 7 баллов.

В Кубке Англии лондонцы одолели «КПР» и квалифицировались в 1/16 финала.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет «Тоттенхэм». «Шпоры» одержали 2 победы, столько же игр завершились вничью, а еще в 1 матч выиграл «Вест Хэм».

Интересные факты

  • «Тоттенхэм» выиграл лишь в 1/7 предыдущих поединков.
  • «Вест Хэм» пропустил 43 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.
  • «Вест Гэм» не может победить на выезде уже 8 матчей подряд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.71.

Тоттенхэм
17 января 2026 -
17:00
Вест Хэм
Тоттенхэм Вест Хэм прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
