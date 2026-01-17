Мичел выступил с требованием к Ванату после его дубля в Ла Лиге

Главный тренер «Жироны» испанский специалист Мичел считает, что нападающие каталонского клуба должны лучше завершать атаки.

«Нам не хватает лучшего завершения атак. «Эспаньол» – топовая команда в защите, нам было трудно даже до момента с пенальти. Во втором тайме они выглядели немного лучше, но мы добавили в оборонительной фазе», — отметил Мичел.

Дубль в матче против «Эспаньола» оформил Владислав Ванат, который реализовал два пенальти. Бывший нападающий киевского «Динамо» забил в третьем матче подряд в Ла Лиге.