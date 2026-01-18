Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Он заработал более 20 млн долларов. Экс-третий номер АТР завершил карьеру
ATP
18 января 2026, 00:17 |
168
0

Он заработал более 20 млн долларов. Экс-третий номер АТР завершил карьеру

Милош Раонич попрощался с профессиональным теннисом

18 января 2026, 00:17 |
168
0
Он заработал более 20 млн долларов. Экс-третий номер АТР завершил карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Милош Раонич

Бывшая третья ракетка мира в мужском одиночном разряде Милош Раонич из Канады объявил о завершении профессиональной карьеры:

«Пришло время. Я завершаю профессиональную карьеру в теннисе. Это тот момент, о котором знаешь, что он однажды настанет, но к нему невозможно быть по-настоящему готовым. Настолько готов, насколько это вообще возможно, я сейчас и есть. Теннис был моей любовью и моей одержимостью большую часть жизни.

Мне невероятно повезло прожить и осуществить свои мечты. Я каждый день выходил на корт, сосредоточенный лишь на том, чтобы становиться лучше, смотреть, куда это меня приведет, и играть в игру, с которой я познакомился в восемь лет – совершенно случайно. Каким-то образом она стала всей моей одержимостью и детством, а затем превратилась в профессию и всю мою жизнь.

Я благодарен потрясающим болельщикам по всему миру, перед которыми мне довелось играть и тренироваться. Они видели меня в лучшие моменты и в самые трудные минуты на корте. Они видели, как я взрослел. Спасибо каждому, кто хотя бы на мгновение останавливался, чтобы посмотреть и поддержать меня.

Спасибо моим тренерам и всей команде, которые жертвовали временем с семьями и домом, чтобы быть со мной в дороге, пока я шел к своей мечте и целям. Я безмерно благодарен вам за наставничество и знания.

Спасибо ATP-туру, ITF и всем турнирам Grand Slam. Я мечтал выступать на ваших великих турнирах, и мне посчастливилось получить этот опыт – рядом с замечательными людьми, которые делают все возможное ради прекрасной игры под названием теннис.

Спасибо всем моим коллегам и соперникам. Я равнялся на вас, когда рос, равнялся на вас на протяжении всей карьеры и буду равняться на вас и дальше – уже как болельщик. Благодаря вам я стал лучшим игроком, каким только мог быть, стал лучше как человек и усвоил самые важные жизненные уроки, соревнуясь с вами неделя за неделей более двух десятилетий.

Спасибо Канаде. Более 30 лет назад мы с семьей приехали сюда. Благодаря тебе я выбрал теннис, благодаря тебе изменилась жизнь моей семьи, и я наслаждался каждым моментом возможности представлять тебя по всему миру.

Мама, папа, Елена и Момир – я бесконечно благодарен вам за то, что вы так часто откладывали свою жизнь, чтобы у меня появился шанс идти за мечтой. Все это стало возможным только благодаря вам. Без вашей постоянной поддержки, усилий и эмоциональной отдачи ничего бы не получилось. И как бы ни был я счастлив, что нашел теннис, это ничто по сравнению с тем, как мне повезло иметь таких родителей, сестру и брата.

Я надеюсь каждый день делать гордыми свою жену и сына и стать для них такой же семьей, какой моя семья была для меня.

Огромную часть моего теннисного пути составили удивительные люди, с которыми мне посчастливилось познакомиться по всему миру. Во многих случаях они становились наставниками, помогая мне разобраться в дальнейшей жизни. Я благодарен им за заботу, время и поддержку, которые сделали ответы на важнейшие жизненные вопросы более понятными и вдохновляющими.

Что дальше? Я не собираюсь сбавлять темп. Впереди еще так много жизни, и я так же мотивирован и голоден до новых целей, как в 2011 году, когда я сделал прорыв в туре. Я вложу ту же самоотдачу и интенсивность в следующий этап. Если смогу стремиться к такому же уровню совершенства, как в теннисе, стараясь становиться лучше каждый день – посмотрим, куда это меня приведет».

На счету 35-летнего Милоша восемь выигранных трофеев на уровне Тура. В 2016 году он добрался до финала Уимблдона, а также полуфиналов Australian Open и Итогового турнира. За карьер Раонич заработал $20 764 512.

В последний раз Раонич сыграл на Олимпийских играх 2024, где проиграл Доминику Кепферу в первом раунде.

По теме:
Экс-игрок ПСЖ и обидчик сборной Украины объявил о завершении карьеры
Экс-игрок Динамо и Черноморца раздумывает над завершением карьеры
Месси определился со своей ролью в футболе после завершения карьеры
Милош Раонич завершение карьеры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
Футбол | 17 января 2026, 16:26 20
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити

«Красные дьяволы» убедительно сыграли в дерби, одержав первую победу под руководством Каррика.

ФОТО. «Свободна». Дарья Касаткина получила австралийское гражданство
Теннис | 17 января 2026, 23:56 0
ФОТО. «Свободна». Дарья Касаткина получила австралийское гражданство
ФОТО. «Свободна». Дарья Касаткина получила австралийское гражданство

До апреля 2025 года Дарья выступала в Туре под «нейтральным» флагом

Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Футбол | 17.01.2026, 04:45
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
Футбол | 17.01.2026, 10:29
Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
Футбол | 17.01.2026, 11:44
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 40
Футбол
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
17.01.2026, 09:42
Бокс
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
17.01.2026, 12:42 4
Другие виды
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
16.01.2026, 14:23 37
Футбол
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
16.01.2026, 09:21 14
Футбол
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
16.01.2026, 06:23 14
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
16.01.2026, 08:08 2
Бокс
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
17.01.2026, 07:28 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем