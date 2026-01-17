Тренер дисквалифицирован на 12 лет за непристойные сообщения игрокам

Бывший тренер женской команды «Саттон Колдфилд Таун» Райан Хэмилтон отстранен от футбольной деятельности на 12 лет за рассылку игрокам и сотруднице клуба сексуально откровенных изображений и сообщений.

Хэмилтон отправлял футболисткам фотографии своего полового органа, полуобнаженные снимки и видео интимного характера, а также допускал неприемлемые высказывания в раздевалке и на тренировках. Нарушения происходили в период с мая 2022 года по ноябрь 2024 года. Свидетельства предоставили четыре игрока и один сотрудник клуба.

Тренер отрицал обвинения, однако Футбольная ассоциация признала его виновным по 23 из 24 пунктов. В решении комиссии подчеркнуто, что подобное поведение в женском футболе недопустимо и должно наказываться максимально строго.

Также отмечается, что Хэмилтон не проявил раскаяния и не сотрудничал с расследованием. Комментариев от него и клуба на данный момент не последовало.