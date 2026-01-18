Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сандерленд – Кристал Пэлас – 2:1. Камбек и фиаско орлов. Видео голов, обзор
Чемпионат Англии
Сандерленд
17.01.2026 17:00 – FT 2 : 1
Кристал Пэлас
Англия
18 января 2026, 00:24 |
15
0

Сандерленд – Кристал Пэлас – 2:1. Камбек и фиаско орлов. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 22-го тура АПЛ 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

17 января Сандерленд обыграл Кристал Пэлас в 22-м туре АПЛ 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Стэдиум оф Лайт и завершился поражение орлов со счетом 1:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сандерленд проигрывал 1:2, но сумел оформить камбек благодаря голам Эноц Ле Фе и Брайна Бробби.

АПЛ 2025/26. 22-й тур, 17 января

Сандерленд – Кристал Пэлас – 2:1

Голы: Ле Фе, 33, Бробби, 71 – Пино, 30

Видеообзор матча

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Броббей (Сандерленд).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Ле Фе (Сандерленд), асcист Норди Мукиеле.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Йереми Пино (Кристал Пэлас).
Даниил Агарков
