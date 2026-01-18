17 января Сандерленд обыграл Кристал Пэлас в 22-м туре АПЛ 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Стэдиум оф Лайт и завершился поражение орлов со счетом 1:2.

Сандерленд проигрывал 1:2, но сумел оформить камбек благодаря голам Эноц Ле Фе и Брайна Бробби.

АПЛ 2025/26. 22-й тур, 17 января

Сандерленд – Кристал Пэлас – 2:1

Голы: Ле Фе, 33, Бробби, 71 – Пино, 30

Видеообзор матча