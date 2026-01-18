17.01.2026 17:00 – FT 2 : 1
Англия18 января 2026, 00:24 |
Сандерленд – Кристал Пэлас – 2:1. Камбек и фиаско орлов. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 22-го тура АПЛ 2025/26
18 января 2026, 00:24 |
17 января Сандерленд обыграл Кристал Пэлас в 22-м туре АПЛ 2025/26.
Поединок прошел на стадионе Стэдиум оф Лайт и завершился поражение орлов со счетом 1:2.
Сандерленд проигрывал 1:2, но сумел оформить камбек благодаря голам Эноц Ле Фе и Брайна Бробби.
АПЛ 2025/26. 22-й тур, 17 января
Сандерленд – Кристал Пэлас – 2:1
Голы: Ле Фе, 33, Бробби, 71 – Пино, 30
Видеообзор матча
События матча
71’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Броббей (Сандерленд).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Ле Фе (Сандерленд), асcист Норди Мукиеле.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Йереми Пино (Кристал Пэлас).
