  4. Сандерленд – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Сандерленд
17.01.2026 17:00 - : -
Кристал Пэлас
Англия
Сандерленд – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 17 января в 17:00 по Киеву

Сандерленд – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Сандерленд

В субботу, 17 января, состоится поединок 22-го тура чемпионата Англии между «Сандерлендом» и «Кристалл Пэлас». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Сандерленд

Очень неплохие результаты демонстрирует коллектив в текущем сезоне Премьер-лиги, особенно учитывая статус новичка. После 21 тура чемпионата на балансе клуба есть 30 зачетных пунктов, позволяющих ему занимать 10-ю строчку турнирной таблицы. Однако даже от места в топ-5 команду отделяет всего 3 балла.

В Кубке Англии «черные коты» одолели «Эвертон» и квалифицировались в 1/16 финала турнира.

Кристал Пэлас

Коллектив отлично начал сезон, однако его результаты в последних играх совсем разочаровывают. В общей сложности, за 21 матч Премьер-лиги лондонцам удалось добыть в борьбе 28 очков, позволяющих им находиться на 13-м месте турнирной таблицы. И от 4-го, и от 17-го места клуб отделяет 7 баллов. В Кубке Англии действующие обладатели трофея сенсационно вылетели от полупрофессионального «Максфилда» на стадии 1/32 финала.

В Лиге конференций клуб получил 10 пунктов за 6 игр и занял 10 место турнирной таблицы, которое позволит сыграть в плей-офф.

Личные встречи

За последние 9 лет клубы встречались всего раз – в рамках поединка 1-го круга текущего чемпионата. Тогда игра завершилась вничью 0:0.

Интересные факты

  • «Сандерленд» не проиграл в каждом из 10 домашних матчей Премьер-лиги этого сезона.
  • Безвыигрышная серия «Кристалл Пэлас» длится уже 9 матчей подряд.
  • 5/6 предыдущих матчей «Сандерленда» завершились вничью.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.62.

Прогноз Sport.ua
Сандерленд
17 января 2026 -
17:00
Кристал Пэлас
Тотал менее 2.5 1.62 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
