ФОТО. «Свободна». Дарья Касаткина получила австралийское гражданство
До апреля 2025 года Дарья выступала в Туре под «нейтральным» флагом
17 января 28-летняя теннисистка Дарья Касаткина сообщила, что получила австралийское гражданство.
«Официально австралийка. Счастлива, Благодарна и Свободна», – написала Дарья в своем Instagram.
До апреля 2024 года Касаткина выступила под «нейтральным» флагом, поскольку представляла россию. Тогда Дарья сменила спортивное гражданство на российское.
