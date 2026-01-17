17 января 28-летняя теннисистка Дарья Касаткина сообщила, что получила австралийское гражданство.

«Официально австралийка. Счастлива, Благодарна и Свободна», – написала Дарья в своем Instagram.

До апреля 2024 года Касаткина выступила под «нейтральным» флагом, поскольку представляла россию. Тогда Дарья сменила спортивное гражданство на российское.

ФОТО. «Свободна». Дарья Касаткина получила австралийское гражданство