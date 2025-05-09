Контекст. Их корты разбомблены. Что Касаткина говорила о войне в Украине

9 мая украинская теннисистка Марта Костюк сыграет против Дарьи Касаткиной в 1/32 финала грунтового турнира WTA 1000 Риме.

Касаткина можно спокойно называть экс-россиянкой – она сменила спортивное гражданство и сейчас выступает под флагом Австралии.

В день матча Костюк – Касаткина Марта и Федерация тенниса Украины опубликовали заявления. И Костюк, и ФТУ поблагодарили Касаткину за позицию, сделав акцент на фразе: «Касаткина высказалась против войны в Украине».

На протяжении трех лет после начала полномасштабной войны, которую развязала россия против Украины, Касаткина несколько раз высказывалась или намекала на то, что она осуждает действия рф. Но именно после ее первого интервью, в котором она также призналась в своей гомосексуальной ориентации, украинцы отчетливо могли понять позицию Дарьи.

Тогда Касаткина пришла на интервью к одному из российских журналистов Виктору Кравченко, который позиционирует свою деятельностью как «независимую», вместе с Андреем Рублевым. Рублев – отдельная история, и кроме «поддакивания» словам Дарьи в том видео он ничего больше и не сказал.

Дарья Касаткина и Андрей Рублев во время интервью

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А вот слова Касаткиной предлагаем вспомнить (литературная обработка, без нецензурной лексики):

«Чего я сейчас хочу больше всего? Наверное, чтобы всего этого [войны] просто не было. С 24 февраля не прошло ни одного дня, чтобы я не прочитала какую-то новость, не задумалась об этом, не сопоставила с тем, что происходит вокруг. Не было ни дня, чтобы это не было частью моего внутреннего диалога. Хотя, казалось бы, я не имею к этому прямого отношения. Меня это не коснулось напрямую. Но ощущение, что ты все равно в этом – оно есть. Постоянно.

Я думаю о людях, которые действительно через это проходят. У которых там родные и близкие. Я не могу себе представить, что они переживают. Это – кошмар. И если бы у меня была хоть малейшая возможность что-то изменить, хоть как-то остановить это, я бы сделала все, что в моих силах. Не повлиять на чье-то мнение, не убедить кого-то в своей правоте – нет. А именно остановить. Остановить саму боль, само горе.

Но ты понимаешь, насколько мы бессильны? Ты как будто выгибаешься в разные стороны, стараешься дотянуться хоть до чего-то, что имеет значение, – и все мимо. Потому что ты никак не можешь повлиять на действия. Вообще никак. Это и есть, наверное, самое страшное – полное бессилие. Я – теннисистка. Мне 25 лет [сейчас – 28]. Все, что я умею делать, – играть в теннис. Но что это значит, когда где-то людям негде жить? Когда их дома разрушены, корты – разбомблены? Когда им приходится звонить по академиям, умолять: «Можно у вас потренироваться? Пожить где-то?» Потому что у них больше нет ничего.

Я знаю, насколько важно иметь место, куда ты можешь вернуться. Где тебя ждут. Где ты просто можешь быть собой. Как бы плохо ни прошел день, как бы ты ни сыграл – ты всегда знаешь: ты можешь вернуться домой. И я не представляю, что значит – знать, что этого дома больше нет. Не потому, что ты его еще не нашел. А потому что его просто забрали. Забрали у тебя – без объяснений, без причин.

Иногда я думаю: а что, если и у меня его заберут? Да, я думала об этом (плачет)».

После этого интервью Дарья продолжила выступать в Туре, получив немало хейта со стороны жителей и федерации тенниса россии. Но ее это мало обходило. Касаткина жила в Испании вместе со своей девушкой Наталией Забияко и все равно считалась первой ракеткой россии.

Getty Images/Global Images Ukraine. Наталия Забияко – девушка Дарьи Касаткиной

Как отмечалось выше, у Касаткиной были и еще высказывания касательно российско-украинской войны. Отдельного внимания заслуживает ситуация на Ролан Гаррос 2023, когда Дарья проиграла Элине Свитолиной и не стала устраивать шоу возле сетки (как это делают некоторые) и ждать рукопожатия от украинки.

Напротив, Дарья заявила, что понимает позицию украинских теннисисток не жать руку россиянкам и белорускам. Элина на пресс-конференции после победы поблагодарила Касаткину за мужественность, а Сергей Стаховский сказал следующее: «У нее [Касаткиной] яйца больше, чем у всех российских игроков-мужчин вместе взятых».