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  4. КОСТЮК: «Касаткина высказалась против войны и отказалась от гражданства рф»
WTA
09 мая 2025, 13:34 |
1718
7

КОСТЮК: «Касаткина высказалась против войны и отказалась от гражданства рф»

Марта опубликовала заявление в своем Instagram перед матчей с Дарьей в Риме

09 мая 2025, 13:34 |
1718
7
КОСТЮК: «Касаткина высказалась против войны и отказалась от гражданства рф»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк в своем Instagram опубликовала заявление перед матчем против экс-россиянки Дарьи Касаткиной, которая сейчас выступает под флагом Австралии:

«Бывают времена, когда молчание означает делать вид, будто ничего не происходит. Война против Украины не просто продолжается – она болезненна, несправедлива и глубоко реальна. Она формирует жизнь, будущее и повседневный выбор способом, который многим даже не придется представить.

Некоторые говорят, что спорт должен оставаться вне политики. Но это не политика – это о человечности. А когда на вашу страну нападает агрессор, молчание выглядит как соучастие.

Как спортсменка я верю в честную игру и уважение, но эти принципы мало что значат, если они не выходят за пределы корта.

С начала войны я решила не жать руку российским или белорусским теннисисткам – как личную позицию против агрессии россии.

Но когда кто-то не только говорит правду, называя россию агрессором, но также предпринимает действия по этому поводу, это заслуживает уважения.

Дарья Касаткина четко высказалась против войны и приняла решение отказаться от российского спортивного гражданства. Для этого нужна смелость, и я это признаю. Я надеюсь, что это не последний шаг, а часть более глубокого обязательства.

Я за Украину. Я выступаю за правду, за достоинство и за тех, кто решает говорить и действовать, когда молчать будет легче».

В конце марта Касаткина, которая совершила каминг-аут, сменила спортивное гражданство и теперь играет за Австралию. Матч Костюк – Касаткина состоится во втором раунде престижного грунтового турнира WTA 1000 в Риме и начнется ориентировочно в 16:30 по Киеву.

Заявление Марты Костюк в Instagram на английском языке

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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Alehandro
У цьому контексті просто обов"язково треба було згадати, що Касаткіна зробила камінг-аут - без цього аж ніяк))
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+1
NadalKing
Ну если быть до конца честным,то от гражданства она отказалась из-за своей ориентации..
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+1
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Nick.Grabowski
Костюк (як і 99% спортсменів) має усвідомити, що в питаннях історії, політики, війн (їх причин та цілей) - вона аматор, а, можливо, навіть дилетант без відповідного професійного досвіду, освіти тощо. 
А тому подібні коментарі на політичну, військову, геополітичну теми переважної більшості спортсменів - це лише бездумне, поверхневе та примітивне поширення пропагандистських наративів брехливих та лицемірних політиків, які при владі майже в кожній державі світу (тим більше в Україні). 
Спортсмени (не лише в тенісі) дуже погано та поверхнево розбираються в українській політиці (бо нема ні професійної освіти, ні відповідного професійного досвіду), і майже нічого не розуміють та не знають про політичні реалії, біографії ключових осіб та середовище росії, США, Польщі, Англії, Франції тощо. 
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-3
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protasov_lyopu_dadaj
Врёт
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-4
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