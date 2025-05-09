КОСТЮК: «Касаткина высказалась против войны и отказалась от гражданства рф»

Вторая ракетка Украины Марта Костюк в своем Instagram опубликовала заявление перед матчем против экс-россиянки Дарьи Касаткиной, которая сейчас выступает под флагом Австралии:

«Бывают времена, когда молчание означает делать вид, будто ничего не происходит. Война против Украины не просто продолжается – она болезненна, несправедлива и глубоко реальна. Она формирует жизнь, будущее и повседневный выбор способом, который многим даже не придется представить.

Некоторые говорят, что спорт должен оставаться вне политики. Но это не политика – это о человечности. А когда на вашу страну нападает агрессор, молчание выглядит как соучастие.

Как спортсменка я верю в честную игру и уважение, но эти принципы мало что значат, если они не выходят за пределы корта.

С начала войны я решила не жать руку российским или белорусским теннисисткам – как личную позицию против агрессии россии.

Но когда кто-то не только говорит правду, называя россию агрессором, но также предпринимает действия по этому поводу, это заслуживает уважения.

Дарья Касаткина четко высказалась против войны и приняла решение отказаться от российского спортивного гражданства. Для этого нужна смелость, и я это признаю. Я надеюсь, что это не последний шаг, а часть более глубокого обязательства.

Я за Украину. Я выступаю за правду, за достоинство и за тех, кто решает говорить и действовать, когда молчать будет легче».

В конце марта Касаткина, которая совершила каминг-аут, сменила спортивное гражданство и теперь играет за Австралию. Матч Костюк – Касаткина состоится во втором раунде престижного грунтового турнира WTA 1000 в Риме и начнется ориентировочно в 16:30 по Киеву.

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Заявление Марты Костюк в Instagram на английском языке