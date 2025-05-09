КОСТЮК: «Касаткина высказалась против войны и отказалась от гражданства рф»
Марта опубликовала заявление в своем Instagram перед матчей с Дарьей в Риме
Вторая ракетка Украины Марта Костюк в своем Instagram опубликовала заявление перед матчем против экс-россиянки Дарьи Касаткиной, которая сейчас выступает под флагом Австралии:
«Бывают времена, когда молчание означает делать вид, будто ничего не происходит. Война против Украины не просто продолжается – она болезненна, несправедлива и глубоко реальна. Она формирует жизнь, будущее и повседневный выбор способом, который многим даже не придется представить.
Некоторые говорят, что спорт должен оставаться вне политики. Но это не политика – это о человечности. А когда на вашу страну нападает агрессор, молчание выглядит как соучастие.
Как спортсменка я верю в честную игру и уважение, но эти принципы мало что значат, если они не выходят за пределы корта.
С начала войны я решила не жать руку российским или белорусским теннисисткам – как личную позицию против агрессии россии.
Но когда кто-то не только говорит правду, называя россию агрессором, но также предпринимает действия по этому поводу, это заслуживает уважения.
Дарья Касаткина четко высказалась против войны и приняла решение отказаться от российского спортивного гражданства. Для этого нужна смелость, и я это признаю. Я надеюсь, что это не последний шаг, а часть более глубокого обязательства.
Я за Украину. Я выступаю за правду, за достоинство и за тех, кто решает говорить и действовать, когда молчать будет легче».
В конце марта Касаткина, которая совершила каминг-аут, сменила спортивное гражданство и теперь играет за Австралию. Матч Костюк – Касаткина состоится во втором раунде престижного грунтового турнира WTA 1000 в Риме и начнется ориентировочно в 16:30 по Киеву.
Заявление Марты Костюк в Instagram на английском языке
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А тому подібні коментарі на політичну, військову, геополітичну теми переважної більшості спортсменів - це лише бездумне, поверхневе та примітивне поширення пропагандистських наративів брехливих та лицемірних політиків, які при владі майже в кожній державі світу (тим більше в Україні).
Спортсмени (не лише в тенісі) дуже погано та поверхнево розбираються в українській політиці (бо нема ні професійної освіти, ні відповідного професійного досвіду), і майже нічого не розуміють та не знають про політичні реалії, біографії ключових осіб та середовище росії, США, Польщі, Англії, Франції тощо.