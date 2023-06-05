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Ролан Гаррос
05 июня 2023, 12:05 | Обновлено 05 июня 2023, 12:17
7296
2

Элина СВИТОЛИНА: Благодарна Касаткиной за ее позицию. Она – смелый человек

Украинка провела пресс-конференцию после победы над Касаткиной на Ролан Гаррос

05 июня 2023, 12:05 | Обновлено 05 июня 2023, 12:17
7296
2
Элина СВИТОЛИНА: Благодарна Касаткиной за ее позицию. Она – смелый человек
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина провела пресс-конференцию после победы над Дарьей Касатакиной (6:4, 7:6) на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

Элина поблагодарила Дарью за ее позицию на счет войны в Украине:

– Игру я точно оценила. Очень благодарна Касаткиной за ее позицию, которую она заняла. Да, она действительно смелый человек, чтобы сказать это публично, что не так много игроков сделали. Она смелая.

– В четвертьфинале вы сыграете с Соболенко, вы знаете о политической части вокруг этого, которая касается ее. Что вы чувствует и как, по вашему мнению, будет смотреться ваш матч в Украине?

– Ну, последние два матча я играла против российских игроков, так что ничего не изменится, все будет по-прежнему. Я привыкла к этому сейчас, поэтому будет все также.

– Вы говорили про давление со стороны СМИ. Я надеюсь, что вы воспримете такую пресс-конференцию как хорошую возможность высказать свое мнение, свое личное представление о вещах. Не могли бы вы немного рассказать о своих мыслях по поводу проведения такого рода пресс-конференций?

– Ну, я думаю, это хорошо, что есть пресс-конференция, потому что игроки делятся своими мыслями. Игроки делятся моментами, которые у них были на корте и за его пределами. Чтобы люди увидели, как они себя чувствуют, что они переживают, потому что каждый, наверняка, хотел бы поговорить с теннисистом, чтобы спросить его, как они себя чувствовали там, на корте, через что они прошли. Так что я думаю, что проводить пресс-конференцию – это здорово. Это также как отдача болельщикам, людям, которые любят спорт.

В четвертьфинале Ролан Гаррос Свитолина сыграет с Ариной Соболенко.

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Элина Свитолина пресс-конференция Ролан Гаррос 2023 Дарья Касаткина
Источник ASAP text
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Комментарии 2
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Volodymyr Kolos
Касаткіна справді найбільш адекватна. Змінюй громадянство дівчино, не треба тобі цього болота
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