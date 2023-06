Свитолина в 7-й раз обыграла Касаткину и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 192) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

В третьем раунде Ролан Гаррос украинка в двух сетах обыграла 9-ю ракетку мира Дарью Касаткину (WTA 9) за 1 час и 58 минут.

Ролан Гаррос 2023. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) – Дарья Касаткина [9] – 6:4, 7:6 (7:5)

Старт партии получился достаточно удачным. Свитолина сходу сделала брейк, затем спасла брейк-поинт и снова взяла подачу Касаткиной. Счет стал 4:1, однако спокойно закрыть за собой первый сет не получилось. Дарья сделала брейк, а затем спокойно подала. Тем не менее, Элина больше не дрогнула, продолжила бороться и выиграла первую партию со счетом 6:4.

Касаткина не играла хорошо. Точнее, не играла так, как играла до этого на турнире. Прибавлять Дарья начинала только тогда, когда уступала по счету. Но против опытной Элины нужно играть с первого гейма. Скорее всего, такая неуверенность Касаткиной связана с тем, что счет в личных встречах до этого поединка был 6:0 в пользу украинки.

Вторая партия могла обернуться провалом с самого начала. Касаткина взяла свой гейм, затем сделала брейк и вела 40:30 на своей подаче в третьем. Но не стоит забывать, что Элина – настоящий боец. Опытный боец. В ралли были проблемы, игра оставляла желать лучшего, но украинка невероятным образом взяла 3 гейма подряд и повела с брейком во втором сете. Да, не без везения, но куда без него?

После счета 3:2 в пользу Элины девушки обменялись брейками, затем Элина спокойно подала и также спокойно не боролась на приеме, к сожалению. При 5:4 Элина вышла подавать на матч. Все начиналось очень хорошо – 30:0. Но привкус приближающейся победы заставил Элину как будто забыть, что она играет против 9-й ракетки мира, да еще и на турнире Grand Slam, где каждая теннисистка будет цепляться за свой шанс. Так и получилось – Касаткина вначале вышла на брейк-поинт, Элина смогла взять два поинта и заработать матчбол, но снова поспешила и упустила свой шанс закрыть поединок. Счет стал 5:5, подача Касаткиной.

Сложно сказать, на что рассчитывала Дарья, подавая еле-еле против Свитолиной, у которой довольно неплохой прием, особенно второго мяча. В итоге Элина сделала брейк в 11-м гейме и снова вышла подавать на матч.

Наша песня хороша, начинай сначала... Свитолина взяла только 1 поинт на подаче. Снова спешка, игра в теннис Касаткиной, а не в свой. Все связано с эмоциями. Стоит отметить, что Касаткина за поединок практически ни разу не кричала «камон», тихо радовалась выигранным очкам и была безэмоциональной. Возможно, именно этого ей и не хватило...

Игра перешла на тай-брейк. Свитолина легко взяла ключевые поинты на своей подачи, в то время как Касаткиной приходилось пробивать защиту Элины. Именно так и было – с 4:3 на подаче Касаткиной, Дарья в суперрозыгрышах взяла 2 очка и казалось, что она перевернет игру. Но нет. Свитолина выиграла 3 поинта подряд со счета 4:5 и отпраздновала победу.

Интересно, что рукопожатия не было. Касаткина осудила войну, Элина на пресс-конференции это отметила и поблагодарила россиянку за ее позицию. Отдельный респект Дарьи можно выразить за то, что она не поставила Элину в неудобное положение. Свитолиной не пришлось думать, стоит ли жать руку все еще теннисистке с российским паспортом. Касаткина сама подошла к судье, поблагодарила его, затем показала большой палец Элине и ушла.

Это была седьмая встреча теннисисток. Украинка выиграла все матчи.

Украинка впервые с апреля 2021 победила теннисистку из топ-10.

Свитолина проведет девятый четвертьфинал на уровне Grand Slam, четвертый на Ролан Гаррос и будет бороться за третий полуфинал.

В 1/4 финала французского мейджора Свитолина сыграет с победительницей матча Слоан Стивенс (США, WTA 30) – Арина Соболенко (WTA 2).

