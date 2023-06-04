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  4. Свитолина в 7-й раз обыграла Касаткину и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
04 июня 2023, 19:57 | Обновлено 04 июня 2023, 20:45
8749
73

Свитолина в 7-й раз обыграла Касаткину и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос

Украинка смогла выиграть у 9-й ракетки мира в четвертом раунде французского мейджора

04 июня 2023, 19:57 | Обновлено 04 июня 2023, 20:45
8749
73
Свитолина в 7-й раз обыграла Касаткину и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 192) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

В третьем раунде Ролан Гаррос украинка в двух сетах обыграла 9-ю ракетку мира Дарью Касаткину (WTA 9) за 1 час и 58 минут.

Ролан Гаррос 2023. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) – Дарья Касаткина [9] – 6:4, 7:6 (7:5)

Старт партии получился достаточно удачным. Свитолина сходу сделала брейк, затем спасла брейк-поинт и снова взяла подачу Касаткиной. Счет стал 4:1, однако спокойно закрыть за собой первый сет не получилось. Дарья сделала брейк, а затем спокойно подала. Тем не менее, Элина больше не дрогнула, продолжила бороться и выиграла первую партию со счетом 6:4.

Касаткина не играла хорошо. Точнее, не играла так, как играла до этого на турнире. Прибавлять Дарья начинала только тогда, когда уступала по счету. Но против опытной Элины нужно играть с первого гейма. Скорее всего, такая неуверенность Касаткиной связана с тем, что счет в личных встречах до этого поединка был 6:0 в пользу украинки.

Вторая партия могла обернуться провалом с самого начала. Касаткина взяла свой гейм, затем сделала брейк и вела 40:30 на своей подаче в третьем. Но не стоит забывать, что Элина – настоящий боец. Опытный боец. В ралли были проблемы, игра оставляла желать лучшего, но украинка невероятным образом взяла 3 гейма подряд и повела с брейком во втором сете. Да, не без везения, но куда без него?

После счета 3:2 в пользу Элины девушки обменялись брейками, затем Элина спокойно подала и также спокойно не боролась на приеме, к сожалению. При 5:4 Элина вышла подавать на матч. Все начиналось очень хорошо – 30:0. Но привкус приближающейся победы заставил Элину как будто забыть, что она играет против 9-й ракетки мира, да еще и на турнире Grand Slam, где каждая теннисистка будет цепляться за свой шанс. Так и получилось – Касаткина вначале вышла на брейк-поинт, Элина смогла взять два поинта и заработать матчбол, но снова поспешила и упустила свой шанс закрыть поединок. Счет стал 5:5, подача Касаткиной.

Сложно сказать, на что рассчитывала Дарья, подавая еле-еле против Свитолиной, у которой довольно неплохой прием, особенно второго мяча. В итоге Элина сделала брейк в 11-м гейме и снова вышла подавать на матч.

Наша песня хороша, начинай сначала... Свитолина взяла только 1 поинт на подаче. Снова спешка, игра в теннис Касаткиной, а не в свой. Все связано с эмоциями. Стоит отметить, что Касаткина за поединок практически ни разу не кричала «камон», тихо радовалась выигранным очкам и была безэмоциональной. Возможно, именно этого ей и не хватило...

Игра перешла на тай-брейк. Свитолина легко взяла ключевые поинты на своей подачи, в то время как Касаткиной приходилось пробивать защиту Элины. Именно так и было – с 4:3 на подаче Касаткиной, Дарья в суперрозыгрышах взяла 2 очка и казалось, что она перевернет игру. Но нет. Свитолина выиграла 3 поинта подряд со счета 4:5 и отпраздновала победу.

Интересно, что рукопожатия не было. Касаткина осудила войну, Элина на пресс-конференции это отметила и поблагодарила россиянку за ее позицию. Отдельный респект Дарьи можно выразить за то, что она не поставила Элину в неудобное положение. Свитолиной не пришлось думать, стоит ли жать руку все еще теннисистке с российским паспортом. Касаткина сама подошла к судье, поблагодарила его, затем показала большой палец Элине и ушла.

Это была седьмая встреча теннисисток. Украинка выиграла все матчи.

Украинка впервые с апреля 2021 победила теннисистку из топ-10.

Свитолина проведет девятый четвертьфинал на уровне Grand Slam, четвертый на Ролан Гаррос и будет бороться за третий полуфинал.

В 1/4 финала французского мейджора Свитолина сыграет с победительницей матча Слоан Стивенс (США, WTA 30) – Арина Соболенко (WTA 2).

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Дарья Касаткина Элина Свитолина Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 73
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Andrian Harandzha
Чи хтось вірив, на початку турніру, що Світоліна вийде в чвертьфінал? Повертається наша перша ракетка! Є перша перемога проти топ-10. А ці французькі трибуни - це щось неймовірне! З перемогою!
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+32
Показать Скрыть 1 ответ
Kapitan Vrungel
Всі так впевнено пишуть про 1/4 з бульбашним мужланом сабалєнкой - хоча у Слоан Стівенс є всі шанси вибити цю потвору
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+26
Показать Скрыть 2 ответа
Иван Качура
І це після декрету. Браво, Еліна 👍👏
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+26
roman75zpr
Свитолинааааа!!! Мама вот это даешь огня!  
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+17
Stanislav Matusevych
Є знову чвертьфінал РГ! Не дуже хотілося б після цього успіху критикувати гру, але ви все бачили. Для Касаткіної, яка славиться малою кількістю вінерсів та невимушених, зробити за 2 сети 46 (!) анфорсів, в тому числі, 7 на тайбрейку - неймовірна цифра і добре, що вона випала якраз на гру з Еліною. Але переміг той, хто зробив менше помилок, і тут знаменитий характер Еліни став у нагоді. Мої вітання!
Далі, скоріш за все, Сабаленка, з якою потрібно багато бігати, грати глибоко та робити мінімум невимушених. З останнім зараз у Еліни найбільші проблеми, а сьогодні ще й перша подача не полетіла. В будь-якому випадку, ніхто не очікував і чвертьфіналу, турнір вийшов дуже вдалим у плані результату. Пані Фортуна поки є дуже прихильною, але й їй потрібно допомагати.
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+16
Poltfut
Молодчинка! І це після дікрету, та 2 роки перерви. Важко взагалі, але набирає форми 
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+16
Александр Ад
просто молодець.Важко було .но вона це зробила.!!!!Удачі наше сонечко в наступному матчі!!!
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+16
Vova Chol
Еліна Валідолівна , дякуємо тобі за перемогу ! Неймовірне повернення .
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+15
Sergey Romanchik
Кто лучшая теннисистка Украины за годы Независимости? Думаю вопросы отпали 💙💛🏆
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+15
Показать Скрыть 4 ответа
Vitason
Ну,що Эля ,раз так розігналась , тоді до перемоги!!!
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+14
8number
Героїня 🦸‍♀️!!!! Зіронька, воїн , переможниця !!!! Найкраща !!! Як жеш я тебе кохаю 🥰😍😍😍
Просто неперевершена перемога для нас !!! І за нас !!! Феноменальна !
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+14
introvert
Гра, розбита на епізоди. Потужний вступ з чітким дотримуванням плану на гру. Міттельшпіль, коли замість звичних шашок Еліна навіщось втягнулась в улюблену Касаткіною гру в шахмати. Момент боротьби з самою собою, згадка про настанови тренера, і фінішний батл. Коли ініціативу перехоплювала то одна, то інша, але Еля, включивши свій головний козир - власний характер - "додушила"-таки розумну, але менш потужну суперницю.
Рідкісний випадок, до речі, коли Еліна мала значну перевагу над суперницею  в силі і точності подачі.
Еліна продовжує додавати з кожним матчем, дивуючи весь тенісний світ, і це головне. (Так, я вважаю. що і в цій грі вона додала.) З перемогою!
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+13
Walle
Браво, Еля! Моя улюблена спортсменка в історії незалежної України🥺❤️
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+12
Показать Скрыть 1 ответ
Vitason
Велике дякую,до волі до перемоги,вона собі казала ,я не можу програти росіянці,це читалося в її очах!!!
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+12
axylinam
Очередная порция валидола, молодчинка Свитолина, ну и касаткина в очередной раз не подвела нас, удобная соперница
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+12
olegg1261
Від сьогоднішнього матчу отримав моральне задоволення як буває коли виконаєш важку та нудну роботу.А вчора від матчу Лесі естетичне як від цікавої вистави з яскравими акторами.
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+11
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Sviatoslav Kudelych
Потом і кров'ю!!! Браво, Еліна!!! 
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+11
baster
Яким чином Касаткіна 9 в рейтингу?! Перекидування мяча не більше. Еліна, молодчинка!!! Трошки заставила похвилюватись.
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+10
Показать Скрыть 3 ответа
Сергій Юрійович
Слонік, милий, давай, you can!
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+9
sahka1981
Молодець!!!!!!!!!!
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+9
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