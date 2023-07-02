Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. КАСАТКИНА: «Мне опасно возвращаться в рф. Но я об этом не жалею даже на 1%»
Уимблдон
02 июля 2023, 22:05 |
3046
3

КАСАТКИНА: «Мне опасно возвращаться в рф. Но я об этом не жалею даже на 1%»

Теннисистка из россии, которая не молчит...

02 июля 2023, 22:05 |
3046
3
КАСАТКИНА: «Мне опасно возвращаться в рф. Но я об этом не жалею даже на 1%»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Касаткина

Теннисистка из россии Дарья Касаткина рассказала о том, что ей страшно возвращаться домой, но она об этом не жалеет:

«Сейчас мне опасно возвращаться домой, учитывая существующий режим. Как человеку с нетрадиционной ориентацией, осуждающей войну, это просто невозможно вернуться назад. Но я не жалею об этом даже на один процент. Когда началась война и все превратилось в ад, меня сильно накрыло и я просто решила, мол, к черту все.

Я не могла больше скрываться. Я хотела заявить о своей позиции по поводу войны и своей сексуальной ориентации. Что было тяжело, из-за страны откуда я, где быть гей-персоной – это неприемлемо. Но я почувствовала, что несу на плечах рюкзак с камнями.

Мне просто хотелось его сбросить. После этого были некоторые последствия, но единственное, что меня беспокоило – это мои родители, и с ними было все хорошо. Они мною гордятся», – сказала Касаткина.

По теме:
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 790 оккупантов, 10 танков и 12 БПЛА
СВИТОЛИНА: «Понимаю, что допуск россиян на Уимблдон – вынужденный шаг»
СВЁНТЕК: «Хорошо, что игроков из рф и рб просят обозначить свою позицию»
Дарья Касаткина российско-украинская война
Источник Большой теннис Украины
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почему Шевченко может быть идеальным вариантом для Шахтера
Футбол | 02 июля 2023, 12:26 47
Почему Шевченко может быть идеальным вариантом для Шахтера
Почему Шевченко может быть идеальным вариантом для Шахтера

Валерий Василенко считает, что «Горнякам» стоит пригласить Андрея Николаевича

Мирон МАРКЕВИЧ: «Ждем приезда форварда, напоминающего Батисту»
Футбол | 02 июля 2023, 10:41 6
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ждем приезда форварда, напоминающего Батисту»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ждем приезда форварда, напоминающего Батисту»

Наставник «Карпат» – о трансферной кампании

ФОТО. Сын Шевченко подписал контракт с Уотфордом
Футбол | 02.07.2023, 19:31
ФОТО. Сын Шевченко подписал контракт с Уотфордом
ФОТО. Сын Шевченко подписал контракт с Уотфордом
Ферстаппен выиграл гонку в Австрии, Леклер и Перес – в топ-3
Авто/мото | 02.07.2023, 17:30
Ферстаппен выиграл гонку в Австрии, Леклер и Перес – в топ-3
Ферстаппен выиграл гонку в Австрии, Леклер и Перес – в топ-3
ФОТО. Свитолина встретилась с легендарной Билли Джин Кинг перед Уимблдоном
Теннис | 02.07.2023, 18:01
ФОТО. Свитолина встретилась с легендарной Билли Джин Кинг перед Уимблдоном
ФОТО. Свитолина встретилась с легендарной Билли Джин Кинг перед Уимблдоном
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SuperMario
Вот поэтому я всегда и заступался за Касаткину и ей нужно пожимать руку после матча,она явно заслужила..
Ответить
+7
Serhiy (Миколаїв)
Ну це вже конкретні заяви, а не якісь там "я за мир....". Тепер дійсно треба тиснути їй руку, тим самим показуючи, що проблема не в національності а в особистості.
Ответить
+6
valik_ua
ого
Ответить
+5
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Женская сборная Украины сенсационно обыграла Португалию и вышла в финал ЕИ
Женская сборная Украины сенсационно обыграла Португалию и вышла в финал ЕИ
30.06.2023, 18:10 9
Футбол
Кикбоксинг. Мельник принес Украине первую за 3 дня медаль Европейских игр
Кикбоксинг. Мельник принес Украине первую за 3 дня медаль Европейских игр
01.07.2023, 14:42
Бокс
Борьба с Испанией. Медальная таблица перед заключительным днем ЕИ-2023
Борьба с Испанией. Медальная таблица перед заключительным днем ЕИ-2023
01.07.2023, 23:59 5
Другие виды
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Милевскому нужна помощь. Не хочется его терять»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Милевскому нужна помощь. Не хочется его терять»
01.07.2023, 13:32 19
Футбол
Инсайдер: ПСЖ и Реал закрыли сделку по Мбаппе
Инсайдер: ПСЖ и Реал закрыли сделку по Мбаппе
01.07.2023, 09:44 22
Футбол
ФОТО. Костюк показала стильную форму, в которой сыграет на Уимблдоне
ФОТО. Костюк показала стильную форму, в которой сыграет на Уимблдоне
01.07.2023, 20:16 13
Теннис
ВИДЕО. Супертяж Джаред Андерсон прервал серию досрочных побед
ВИДЕО. Супертяж Джаред Андерсон прервал серию досрочных побед
02.07.2023, 12:34 2
Бокс
Не только Трубин. Манчестер Сити интересуется украинским вратарем
Не только Трубин. Манчестер Сити интересуется украинским вратарем
01.07.2023, 14:41 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем