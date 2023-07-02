КАСАТКИНА: «Мне опасно возвращаться в рф. Но я об этом не жалею даже на 1%»

Теннисистка из россии Дарья Касаткина рассказала о том, что ей страшно возвращаться домой, но она об этом не жалеет:

«Сейчас мне опасно возвращаться домой, учитывая существующий режим. Как человеку с нетрадиционной ориентацией, осуждающей войну, это просто невозможно вернуться назад. Но я не жалею об этом даже на один процент. Когда началась война и все превратилось в ад, меня сильно накрыло и я просто решила, мол, к черту все.

Я не могла больше скрываться. Я хотела заявить о своей позиции по поводу войны и своей сексуальной ориентации. Что было тяжело, из-за страны откуда я, где быть гей-персоной – это неприемлемо. Но я почувствовала, что несу на плечах рюкзак с камнями.

Мне просто хотелось его сбросить. После этого были некоторые последствия, но единственное, что меня беспокоило – это мои родители, и с ними было все хорошо. Они мною гордятся», – сказала Касаткина.