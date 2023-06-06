Арина СОБОЛЕНКО – о том, что ждала Свитолину у сетки: «Это просто инстинкт»
Видимо, Арина не совсем понимает всю ситуацию...
Вторая ракетка мира Арина Соболенко из беларуси провела пресс-конференцию после победы над Элиной Свитолиной (WTA 192) в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.
После завершения встречи Арина подошла к сетке, чтобы поблагодарить Элину за игру и пожать ей руку. Однако украинка даже не посмотрела в сторону Соболенко, по понятным всем причинам.
На открытом общении со СМИ Соболенко рассказала, зачем подошла к сетке:
«Не знаю. Это просто инстинкт – я всегда так делаю после каждого матча.
Свист в адрес Свитолиной? Она этого не заслужила. Я очень уважаю, что она делает после рождения ребенка. Я очень поражена. Очень ее уважаю».
Интересно, что после матча с Мартой Костюк Соболенко в разговоре с прессой говорила, что понимает, почему украинки не жмут руки представительницам рф и рб. Также в разговоре с журналистами свою позицию ранее детально аргументировала и сама Свитолина.
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