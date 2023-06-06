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  4. Арина СОБОЛЕНКО – о том, что ждала Свитолину у сетки: «Это просто инстинкт»
Ролан Гаррос
06 июня 2023, 22:05 |
2833
2

Арина СОБОЛЕНКО – о том, что ждала Свитолину у сетки: «Это просто инстинкт»

Видимо, Арина не совсем понимает всю ситуацию...

06 июня 2023, 22:05 |
2833
2
Арина СОБОЛЕНКО – о том, что ждала Свитолину у сетки: «Это просто инстинкт»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Вторая ракетка мира Арина Соболенко из беларуси провела пресс-конференцию после победы над Элиной Свитолиной (WTA 192) в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

После завершения встречи Арина подошла к сетке, чтобы поблагодарить Элину за игру и пожать ей руку. Однако украинка даже не посмотрела в сторону Соболенко, по понятным всем причинам.

На открытом общении со СМИ Соболенко рассказала, зачем подошла к сетке:

«Не знаю. Это просто инстинкт – я всегда так делаю после каждого матча.

Свист в адрес Свитолиной? Она этого не заслужила. Я очень уважаю, что она делает после рождения ребенка. Я очень поражена. Очень ее уважаю».

Интересно, что после матча с Мартой Костюк Соболенко в разговоре с прессой говорила, что понимает, почему украинки не жмут руки представительницам рф и рб. Также в разговоре с журналистами свою позицию ранее детально аргументировала и сама Свитолина.

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Арина Соболенко Элина Свитолина пресс-конференция Ролан Гаррос 2023
Источник ASAP text
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Комментарии 2
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Elis
Аріночка, заїнька, ти вже чи труси надінь, чи хрестик зніми. 
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+7
GloryUkraine
А також інстинктивно ржала, як кобила пржевальського, коли публіка почала свистіти Еліні.
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+5
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