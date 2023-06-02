Элина СВИТОЛИНА: «Почему не жмем руку россиянам? Это позиция украинцев»

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 192) провела пресс-конференцию после победы над Анной Блинковой (WTA 56) в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции по теннису 2023. »

Элина детально объяснила журналистам, почему украинские спортсмены не жмут руки представителям страны 404:

– Я хотел бы задать довольно прямой вопрос, но хотели бы вы, чтобы российские и белорусские игроки высказались и сказали: «Да, я хочу, чтобы моя страна прекратила эту войну?» Как вы думаете, это было бы полезно и что они могли бы сделать?

– Да, мне бы это понравилось. Это точно. Я думаю, почти все украинцы хотели бы услышать это с их стороны.

– Продолжая тему, не могли бы вы объяснить нам, почему сегодня вы не пожали руку своему оппоненту? Что вы думаете об освистывании публики, когда вас поддерживали, хотя публика была за вами во время матча?

– Ну, вы знаете, это началось, с нашего правительства, украинского правительства, которое ходило, на встречи с российским правительством. Они были против рукопожатия, потому что они, очевидно, не разделяют одни и те же ценности, и то, что они делают, то, что русские делают с нашей страной.

Вот почему украинцы не жмут руку россиянам. Мы украинцы, мы все объединяемся ради одной цели, ради победы в этой войне, и делаем все возможное для этого, это наша позиция.

Я украинка. Я стою за свою страну. Я делаю все возможное, чтобы поддержать, подарить хорошее настроение мужчинам, женщинам, которые сейчас на передовой, которые борются за нашу землю, за нашу страну.

Вы можете представить себе парня или девушку, которые сейчас на передовой, смотрят на меня, а я веду себя так, будто ничего не происходит? Я представляю свою страну. У меня есть голос. Я на стороне Украины. Я стою, у меня есть моя позиция в этой войне. То, что российское правительство или русские солдаты делают на нашей земле – действительно ужасно.

Для нас это просто наша позиция в этом, и она затрагивает множество разных областей. Это касается спорта, касается актерского мастерства и другого, затрагивает самые разные области. Так что, знаете, мы все едины, украинцы. И это наша позиция.

– В следующем туре вы играете с Касаткиной. Она была против войны в Украине. Она говорила об этом громче всех из россии. Интересно, что вы думаете о ней и о том, что она делает?

– Да, я благодарна Даше за то, что она заняла такую позицию. Это то, что мы ожидаем и от других. Это очень смело с ее стороны.