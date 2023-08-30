СТАХОВСКИЙ: «У Касаткиной яйца больше, чем у всех теннисистов из рф вместе»
Сергей оценил то, что Дарья не боится высказывать свою позицию
Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский высоко оценил позицию российско теннисистки Дарьи Касаткиной, которая едва ли не единственная из своей страны осудила военную вторжение рф в Украину.
«У нее яйца больше, чем у всех российских игроков-мужчин вместе взятых», – сказал Стаховский.
Отметим, что Элина Свитолина после матча с Касаткиной на Ролан Гаррос сказала, что она «очень благодарна» за то, что Дарья выступила против войны, и назвала ее «храброй».
Ранее Касаткина рассказала о том, что ей страшно возвращаться в россию после своих заявлений.
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