Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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  4. СТАХОВСКИЙ: «У Касаткиной яйца больше, чем у всех теннисистов из рф вместе»
ATP
30 августа 2023, 19:18 |
211
1

СТАХОВСКИЙ: «У Касаткиной яйца больше, чем у всех теннисистов из рф вместе»

Сергей оценил то, что Дарья не боится высказывать свою позицию

30 августа 2023, 19:18 |
211
1
СТАХОВСКИЙ: «У Касаткиной яйца больше, чем у всех теннисистов из рф вместе»
Instagram. Сергей Стаховский и Элина Свитолина

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский высоко оценил позицию российско теннисистки Дарьи Касаткиной, которая едва ли не единственная из своей страны осудила военную вторжение рф в Украину.

«У нее яйца больше, чем у всех российских игроков-мужчин вместе взятых», – сказал Стаховский.

Отметим, что Элина Свитолина после матча с Касаткиной на Ролан Гаррос сказала, что она «очень благодарна» за то, что Дарья выступила против войны, и назвала ее «храброй».

Ранее Касаткина рассказала о том, что ей страшно возвращаться в россию после своих заявлений.

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Сергей Стаховский Дарья Касаткина Элина Свитолина российско-украинская война
Источник New York Times
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