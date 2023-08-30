СТАХОВСКИЙ: «У Касаткиной яйца больше, чем у всех теннисистов из рф вместе»

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский высоко оценил позицию российско теннисистки Дарьи Касаткиной, которая едва ли не единственная из своей страны осудила военную вторжение рф в Украину.

«У нее яйца больше, чем у всех российских игроков-мужчин вместе взятых», – сказал Стаховский.

Отметим, что Элина Свитолина после матча с Касаткиной на Ролан Гаррос сказала, что она «очень благодарна» за то, что Дарья выступила против войны, и назвала ее «храброй».

Ранее Касаткина рассказала о том, что ей страшно возвращаться в россию после своих заявлений.