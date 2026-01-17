Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
17 января 2026, 23:36
ФОТО. Жена Забарного показала, как они проводят время с мужем в Париже

Ангелина Забарная рассказала о прогуляке в музей

ФОТО. Жена Забарного показала, как они проводят время с мужем в Париже
Instagram. Ангелина и Илья Забарные

Жена защитника ПСЖ и сборной Украины Илья ЗабарныйАнгелина Забарная – поделилась серией Instagram-сторис с культурной прогулки по Парижу.

Пара посетила «Musée d’Orsay» – один из самых известных музеев французской столицы, расположенный в здании бывшего вокзала и знаменитый своей коллекцией импрессионизма и постимпрессионизма.

В сторис Ангелина показала уютные залы музея, знаковые полотна мирового искусства и собственные впечатления от экспозиций.

Отдельное внимание привлекли кадры с Ильей – пара выглядела стильно и гармонично, сочетая спортивную жизнь с культурным отдыхом в Париж.

Илья Забарный ПСЖ
Максим Лапченко Источник: Instagram
