ФОТО. Жена Забарного показала, как они проводят время с мужем в Париже
Ангелина Забарная рассказала о прогуляке в музей
Жена защитника ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный – Ангелина Забарная – поделилась серией Instagram-сторис с культурной прогулки по Парижу.
Пара посетила «Musée d’Orsay» – один из самых известных музеев французской столицы, расположенный в здании бывшего вокзала и знаменитый своей коллекцией импрессионизма и постимпрессионизма.
В сторис Ангелина показала уютные залы музея, знаковые полотна мирового искусства и собственные впечатления от экспозиций.
Отдельное внимание привлекли кадры с Ильей – пара выглядела стильно и гармонично, сочетая спортивную жизнь с культурным отдыхом в Париж.
