ОФИЦИАЛЬНО. Известный экс-легионер Кривбасса перешел в клуб из Южной Кореи
Рафаэль Бандейра будет выступать за «Чонбук Чеджу»
24-летний правый фулбек Рафаэль Бандейра, известный в Украине по выступлениям в составе «Кривбасса», продолжит карьеру в чемпионате Южной Кореи.
О подписании португальского легионера объявил клуб тамошнего второго дивизиона «Чонбук Чеджу».
Известно, что в «Чонбук Чеджу» Бандейра перешел свободным агентом, так как в октябре минувшего года расторг по взаимному согласию свое трудовое соглашение с «Кривбассом».
По неофициальным данным, контракт португальца с южнокорейским клубом рассчитан на один год.
За «Кривбасс» Рафаэль Бандейра, являющийся воспитанником академий лиссабонского «Спортинга» и «Ювентуса», провел 35 матчей, отличившись 1 голом и 5 ассистами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок 18-го тура чемпионата Португалии состоится 17 января в 22:45 по киевскому времени
Игроку надоела травма