Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Известный экс-легионер Кривбасса перешел в клуб из Южной Кореи
17 января 2026, 23:32 |
220
0

Рафаэль Бандейра будет выступать за «Чонбук Чеджу»

chfc.kr

24-летний правый фулбек Рафаэль Бандейра, известный в Украине по выступлениям в составе «Кривбасса», продолжит карьеру в чемпионате Южной Кореи.

О подписании португальского легионера объявил клуб тамошнего второго дивизиона «Чонбук Чеджу».

Известно, что в «Чонбук Чеджу» Бандейра перешел свободным агентом, так как в октябре минувшего года расторг по взаимному согласию свое трудовое соглашение с «Кривбассом».

По неофициальным данным, контракт португальца с южнокорейским клубом рассчитан на один год.

За «Кривбасс» Рафаэль Бандейра, являющийся воспитанником академий лиссабонского «Спортинга» и «Ювентуса», провел 35 матчей, отличившись 1 голом и 5 ассистами.

Рафаэль Бандейра Кривбасс Кривой Рог чемпионат Южной Кореи по футболу трансферы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
