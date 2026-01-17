ОФИЦИАЛЬНО. Известный экс-легионер Кривбасса перешел в клуб из Южной Кореи

24-летний правый фулбек Рафаэль Бандейра, известный в Украине по выступлениям в составе «Кривбасса», продолжит карьеру в чемпионате Южной Кореи.

О подписании португальского легионера объявил клуб тамошнего второго дивизиона «Чонбук Чеджу».

Известно, что в «Чонбук Чеджу» Бандейра перешел свободным агентом, так как в октябре минувшего года расторг по взаимному согласию свое трудовое соглашение с «Кривбассом».

По неофициальным данным, контракт португальца с южнокорейским клубом рассчитан на один год.

За «Кривбасс» Рафаэль Бандейра, являющийся воспитанником академий лиссабонского «Спортинга» и «Ювентуса», провел 35 матчей, отличившись 1 голом и 5 ассистами.