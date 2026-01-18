Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Роналду и Джорджина неожиданно продали свой дом
18 января 2026, 00:04
ФОТО. Роналду и Джорджина неожиданно продали свой дом

Криштиану Роналду продал дом в Португалии

ФОТО. Роналду и Джорджина неожиданно продали свой дом
Instagram. Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес приняли решение продать одну из своих вилл в Португалии за 35 миллионов евро.

Этот особняк в Кашкайше рассматривался как будущая основная резиденция семьи после завершения карьеры футболиста, однако планы изменились.

Дом расположен в престижном жилом комплексе «Quinta da Marinha». Пара приобрела участок в 2020 году и в течение нескольких лет вела масштабное строительство, сталкиваясь с задержками, сменой подрядчиков и юридическими трудностями.

Ключевой причиной продажи стала нехватка приватности. Элитная урбанизация с полями для гольфа и конными клубами предполагает активную жизнь соседей, а с некоторых точек открывается прямой вид на виллу Роналду и Родригес. Попытки выкупить соседние участки не увенчались успехом, после чего пара решила выставить дом на продажу.

Максим Лапченко Источник: Marca
