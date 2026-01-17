ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Эпицентра перешел в бразильский КРБ
Джеоване Монтанари покинул Украину всего спустя полгода пребывания там
26-летний центральный полузащитник Джеоване Монтанари покинул клуб украинской Премьер-лиги «Эпицентр».
О подписании полноценного контракта с футболистом объявил бразильский КРБ, выступающий во втором дивизионе тамошнего футбола – Серии В.
Условия сделки не разглашаются, однако по неофициальным данным в СМИ, Джеоване перешел в КРБ на правах свободного агента, предварительно расторгнув контракт с «Эпицентром».
В клуб из Каменец-Подольского бразилец перешел в начале сентября 2025 года из «Портимоненсе» свободным агентом. В УПЛ успел сыграть 9 матчей (523 минуты) и забил 1 мяч.
