Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Эпицентра перешел в бразильский КРБ
Украина. Премьер лига
17 января 2026, 23:18 |
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Эпицентра перешел в бразильский КРБ

Джеоване Монтанари покинул Украину всего спустя полгода пребывания там

instagram.com/crboficial

26-летний центральный полузащитник Джеоване Монтанари покинул клуб украинской Премьер-лиги «Эпицентр».

О подписании полноценного контракта с футболистом объявил бразильский КРБ, выступающий во втором дивизионе тамошнего футбола – Серии В.

Условия сделки не разглашаются, однако по неофициальным данным в СМИ, Джеоване перешел в КРБ на правах свободного агента, предварительно расторгнув контракт с «Эпицентром».

В клуб из Каменец-Подольского бразилец перешел в начале сентября 2025 года из «Портимоненсе» свободным агентом. В УПЛ успел сыграть 9 матчей (523 минуты) и забил 1 мяч.

Джеоване Монтанари Эпицентр Каменец-Подольский трансферы УПЛ трансферы
