С лидером сборной Украины может неожиданно расторгнуть контракт его клуб

Футболист сборной Украины Александр Зинченко может сменить клуб уже во время зимнего трансферного окна. По данным источников, «Ноттингем Форест» не планирует в дальнейшем рассчитывать на украинца и готов досрочно завершить его аренду с «Арсеналом», вернув игрока в Лондон.

В «Арсенале» также не готовы обеспечить Зинченко регулярное игровое время. Как сообщает источник, если лондонцам не удастся найти новый клуб для игрока, с ним могут расторгнуть контракт, и тогда Зинченко станет свободным агентом.

Действующий контракт Зинченко с «Арсеналом» рассчитан до лета 2026 года.