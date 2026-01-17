Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  С лидером сборной Украины может неожиданно расторгнуть контракт его клуб
С лидером сборной Украины может неожиданно расторгнуть контракт его клуб

Зинченко может стать свободным агентом

С лидером сборной Украины может неожиданно расторгнуть контракт его клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Футболист сборной Украины Александр Зинченко может сменить клуб уже во время зимнего трансферного окна. По данным источников, «Ноттингем Форест» не планирует в дальнейшем рассчитывать на украинца и готов досрочно завершить его аренду с «Арсеналом», вернув игрока в Лондон.

В «Арсенале» также не готовы обеспечить Зинченко регулярное игровое время. Как сообщает источник, если лондонцам не удастся найти новый клуб для игрока, с ним могут расторгнуть контракт, и тогда Зинченко станет свободным агентом.

Действующий контракт Зинченко с «Арсеналом» рассчитан до лета 2026 года.

трансферы Ноттингем Форест Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко трансферы АПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: Камон, Плей!
