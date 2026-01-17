С лидером сборной Украины может неожиданно расторгнуть контракт его клуб
Зинченко может стать свободным агентом
Футболист сборной Украины Александр Зинченко может сменить клуб уже во время зимнего трансферного окна. По данным источников, «Ноттингем Форест» не планирует в дальнейшем рассчитывать на украинца и готов досрочно завершить его аренду с «Арсеналом», вернув игрока в Лондон.
В «Арсенале» также не готовы обеспечить Зинченко регулярное игровое время. Как сообщает источник, если лондонцам не удастся найти новый клуб для игрока, с ним могут расторгнуть контракт, и тогда Зинченко станет свободным агентом.
Действующий контракт Зинченко с «Арсеналом» рассчитан до лета 2026 года.
