Реал согласился продать защитника в Серию А. Договор уже подписан
Хакобо Рамон в ближайшее время перейдет в «Комо»
Мадридский «Реал» принял решение о будущем 20-летнем защитнике Хакобо Рамоне на фоне слухов об интересе со стороны «Комо».
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «сливочные» согласовали условия продажи Хакобо с итальянским клубом.
Рамон перейдет в состав «Комо» за 2.5 миллиона евро плюс бонусы.
Кроме того, мадридский «Реал» получит 50% от последующей продажи Хакобо и получит опцию выкупа контракта защитника обратно.
В прошлом сезоне Рамон провел шесть матчей в составе столичного клуба, в которых он отметился одним забитым мячом.
🚨🔵 Jacobo Ramón to Como, here we go! Deal agreed with Real Madrid for the defender.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2025
€2.5m fee plus add-ons based on the appearances.
Real Madrid will have 50% sell-on clause and also 3 buy back clauses, same as Nico Páz deal.
One more for Como. 💎🇪🇸 pic.twitter.com/Tb4LhJuRgj
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