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Италия
21 июля 2025, 17:54 | Обновлено 21 июля 2025, 18:06
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0

Реал согласился продать защитника в Серию А. Договор уже подписан

Хакобо Рамон в ближайшее время перейдет в «Комо»

21 июля 2025, 17:54 | Обновлено 21 июля 2025, 18:06
190
0
Реал согласился продать защитника в Серию А. Договор уже подписан
Getty Images/Global Images Ukraine. Хакобо Рамон

Мадридский «Реал» принял решение о будущем 20-летнем защитнике Хакобо Рамоне на фоне слухов об интересе со стороны «Комо».

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «сливочные» согласовали условия продажи Хакобо с итальянским клубом.

Рамон перейдет в состав «Комо» за 2.5 миллиона евро плюс бонусы.

Кроме того, мадридский «Реал» получит 50% от последующей продажи Хакобо и получит опцию выкупа контракта защитника обратно.

В прошлом сезоне Рамон провел шесть матчей в составе столичного клуба, в которых он отметился одним забитым мячом.

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Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
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