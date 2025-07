Реал согласился продать защитника в Серию А. Договор уже подписан

Мадридский «Реал» принял решение о будущем 20-летнем защитнике Хакобо Рамоне на фоне слухов об интересе со стороны «Комо».

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «сливочные» согласовали условия продажи Хакобо с итальянским клубом.

Рамон перейдет в состав «Комо» за 2.5 миллиона евро плюс бонусы.

Кроме того, мадридский «Реал» получит 50% от последующей продажи Хакобо и получит опцию выкупа контракта защитника обратно.

В прошлом сезоне Рамон провел шесть матчей в составе столичного клуба, в которых он отметился одним забитым мячом.

