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Испания
21 июля 2025, 08:46 | Обновлено 21 июля 2025, 08:47
401
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Проблема. Травма Рэшфорда перед трансфером в Барселону

У английского вингера есть проблемы с бедром

21 июля 2025, 08:46 | Обновлено 21 июля 2025, 08:47
401
1
Проблема. Травма Рэшфорда перед трансфером в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

У английского вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда есть проблемы с бедром, сообщает AS.

По информации источника, у 27-летнего футболиста есть незалеченная с концовки прошлого сезона травма бедра. Из-за нее он пропустил концовку сезона АПЛ и товарищеские матчи сборной Англии.

Уже в понедельник англичанин должен пройти медосмотр перед трансфером в каталонскую «Барселону». Ожидается, что игрок получит разрешение на тренировки в ближайшие дни, ибо он почти залечил травму.

В прошлом сезоне Маркус Решфорд провел 41 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 11 забитыми голами и 9 голевыми передачами. Первую половину кампании он провел в составе «Манчестер Юнайтед», вторую – на правах аренды в «Астон Виллы».

Ранее сообщалось о том, что «Барса» завершила трансфер топового вингера.

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Даниил Кирияка Источник: AS
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Mark4854590
Травма не важка, тож трансферу напевно не завадить
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