Проблема. Травма Рэшфорда перед трансфером в Барселону

У английского вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда есть проблемы с бедром, сообщает AS.

По информации источника, у 27-летнего футболиста есть незалеченная с концовки прошлого сезона травма бедра. Из-за нее он пропустил концовку сезона АПЛ и товарищеские матчи сборной Англии.

Уже в понедельник англичанин должен пройти медосмотр перед трансфером в каталонскую «Барселону». Ожидается, что игрок получит разрешение на тренировки в ближайшие дни, ибо он почти залечил травму.

В прошлом сезоне Маркус Решфорд провел 41 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 11 забитыми голами и 9 голевыми передачами. Первую половину кампании он провел в составе «Манчестер Юнайтед», вторую – на правах аренды в «Астон Виллы».

Ранее сообщалось о том, что «Барса» завершила трансфер топового вингера.